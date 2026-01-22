Una reliquia ósea de Santo Toribio de Mogrovejo recorre las calles de Lima con motivo del 300 aniversario de su canonización y en el marco de las celebraciones por el aniversario de la histórica “Ciudad de los Reyes”.

El domingo 18 de enero, la reliquia del santo —patrono de los obispos de América Latina—, un hueso de su mano derecha con la que impartía la bendición a los fieles, llegó a la Catedral de Lima, resguardada en una cruz de madera.

Santo Toribio fue el segundo arzobispo de Lima, confirmó a Santa Rosa y celebra este 2026 300 años de su canonización con un año jubilar que podría concluir con una visita del Papa León XIV en diciembre.

Una fiel limeña, Estela Huapaya, comenta a EWTN Noticias: “hemos recibido las bendiciones pidiéndole siempre por nuestro prójimo”; y afirma que Santo Toribio la ha inspirado a “que confíe, que espere y que todo al tiempo de Dios es perfecto”.

El P. Carlos Valderrama representante del decanato I llegó a la catedral con los acólitos de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, para presentar la reliquia: “Hay muchos testimonios de gente que está contenta de que en nuestro distrito del Rímac esté paseándose las reliquias de Toribio de Mogrovejo”, dijo.

La Misa del domingo fue presidida por Mons. Guillermo Cornejo, Obispo Auxiliar de Lima, quien explicó que “esta reliquia va a pasar del decanato uno, todo el tema, al decanato dos, todo el Agustino, Barrios Altos y centro histórico de Lima”.

Darío Cárdenas, de la parroquia Santa Magdalena Sofía Barat del Agustino, señaló a su turno que para él “ha sido una emoción tan grande poder recibir la reliquia de nuestro Santo Toribio de Mogrovejo, ejemplo para seguir, un don de servicio”.

“Santo Toribio nos exige un mayor compromiso de seguimiento con Jesús, también a una conversión renovada de nuestra vida cristiana”, indicó por su parte el P. Arturo Alcos, decano del Decanato II de la Arquidiócesis de Lima.

Las reliquias de Santo Toribio en la Catedral de Lima

En una de las naves laterales de la catedral se encuentra la capilla en honor al santo, donde se pueden apreciar sus reliquias: su cráneo, una falange de su meñique, vestiduras litúrgicas como una casulla, sus sandalias pontificales y su sombrero.

El P. Luis Pacheco, capellán de la Fuerza Aérea del Perú dijo al ver las reliquias que “es una emoción grandísima y estamos contentos, yo estoy muy contento, de verdad”, mientras que el P. Edwin Taco, capellán del Ejército del Perú comenta: “Cuanto uno quisiera agarrar, acercarse y tocar el cráneo y rezarle tocando, pero la gracia de Dios es grande y nos comunica con eso. Sí, una vez más para nosotros es un regalo estar aquí”.

El paso de la reliquia ósea de Santo Toribio coincidió con el 491 aniversario de fundación de la ciudad de Lima.

Fiorella Cuestas, coordinadora de guías en el museo de arte religioso de la Catedral limeña dijo a EWTN Noticias al respecto que “el mismo día en que se fundó la ciudad de Lima, 18 de enero de 1535, don Francisco Pizarro puso aquí la primera piedra, cargó el primer madero para la construcción en este mismo terreno de una capilla, que con el pasar de los años se convirtió en la Catedral de Lima”.