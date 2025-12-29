La Archidiócesis de Valladolid (España), de donde era originario Santo Toribio de Mogrovejo, prepara los actos del Año Jubilar de la Santidad con motivo de los 300 años de su canonización, que también se celebrará en la Diócesis de Chiclayo (Perú).

El Arzobispo de Lima (Perú) y santo patrón del episcopado hispanoamericano nació el 16 de noviembre de 1538 en la localidad de Mayorga, que entonces pertenecía a la Corona de Castilla, situada a unos 80 kilómetros de Valladolid.

Según detalló Mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid, el año jubilar fue solicitado a la Santa Sede por impulso de la parroquia de Mayorga con el respaldo del equipo de gobierno local.

Durante la visita que Mons. Argüello pudo realizar el pasado 17 de noviembre al Papa León XIV, constató que quien fuera Obispo de Chiclayo (Perú) y superior general de la Orden Agustina, ha visitado esta pequeña localidad en dos ocasiones, dado que los agustinos tienen una casa en Valencia de Don Juan, municipio cercano a Mayorga.

Dado que la diócesis peruana donde murió el santo también celebra un jubileo, Mons. Argüello ha detallado que ambas circunscripciones eclesiásticas quedarán hermanadas a partir de ahora. Del mismo modo, los consistorios de Mayorga y Zaña, lugar de fallecimiento del arzobispo, quedarán hermanados.

El prelado español, presidente de la Conferencia Episcopal Española, subrayó que este año santo concedido por el Papa y vivido en comunión con la Diócesis de Chiclayo, de la que fue obispo León XIV "supone también una singular expresión de comunión con el sucesor de Pedro”.

Santo Toribio y la Evangelización de América

Dado que Santo Toribio recorrió de modo incansable el territorio de la Archidiócesis de Lima, Mons. Argüello destacó su modo de “vivir la misión apostólica como una itinerancia” que se concretó en tres viajes apostólicos.

En el primero, de seis años, llegó hasta Cajamarca, pasando por Chachapoyas y Moyobamba; en su segunda visita pastoral, entre 1593 y 1597, alcanzó el litoral norte: Ánchasm Trujillo, Lambayeque; el tercer viaje, iniciado en 1605, recorrió Callao, Mala, San Vicente de Cañete, Chincha y Nazca. En él tuvo la oportunidad de impartir los sacramentos a miles de personas, entre ellas Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Juan Macías y San Martín de Porres.

Mons. Argüello destacó que este impulso misionero se caracterizó por un doble objetivo: el anuncio del Evangelio, celebrando los sacramentos de la iniciación cristiana y la organización de una Iglesia naciente. En este sentido, al prelado español expresó su deseo de seguir en su diócesis el ejemplo de Santo Toribio para “la reorganización de nuestra propia acción pastoral”.

Mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid (España). Crédito: Arzobispado de Valladolid.

Mons. Argüello destacó asimismo que fue Santo Toribio quien impulsó el catecismo en lengua castellana y los idiomas locales quechua y aimara, uno de los primeros textos impresos en el nuevo mundo.

“Es sorprendente cómo, y Santo Toribio lo impulsa, se crean universidades, centros de enseñanza, se crean lugares de atención sanitaria, se dan criterios urbanísticos para la creación de ciudades”, subrayó el prelado español al respecto.

Mons. Argüello expresó además su esperanza en que la celebración de este centenario, como el de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en 2031 sirvan “para poner cada vez más encima de la mesa los aspectos valiosos, positivos, que supuso la evangelización de América”.

Llamada a la santidad

Jesús Manuel Nieto, párroco de Mayorga, destacó en la presentación de los actos jubilares que no se trata sólo de “recordar a una persona nacida en nuestro territorio”, sino también “vivir la llamada que el Señor nos hace a ser nosotros santos”-

Por ello, añadió, “la figura de Santo Toribio es el motivo para comenzar, pero con este subrayado en nuestra vida, de que el Señor nos llama a vivir la santidad a todos los cristianos”.

El año Jubilar de la Santidad se inaugurará el próximo 3 de enero y se clausurará el 10 de diciembre de 2026, coincidiendo con el aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

Como templo jubilar se ha designado la Ermita del Santo, que fue la casa natal del santo misionero, y en él se expondrá para su veneración una reliquia del hueso de una pierna del santo y se celebrará todos los sábados a las 18 horas la Misa del peregrino.

Durante el año se han programado numerosas actividades litúrgicas, asistenciales, formativas, espirituales y culturales.

De manera excepcional, el 19 de abril se trasladarán por primera vez las reliquias del santo desde Mayorga hasta la parroquia que lleva su nombre en Valladolid.