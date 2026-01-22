El Papa León XIV alertó de los riesgos que acechan a la información en la era digital y llamó a los periodistas a no ceder “nunca a la tentación de lo banal” ni a las fake news que generan confusión entre verdad y mentira.

Lo hizo en un mensaje enviado con motivo del 30º aniversario del programa de la televisión pública italiana Rai 1 “Porta a Porta”, dirigido a su presentador el italiano, Bruno Vespa, a la redacción y a los telespectadores.

En su reflexión, que publicó Vatican News , el Pontífice reconoció que las nuevas formas de comunicación que ofrecen las nuevas tecnologías “abren horizontes inéditos de conocimiento”.

Sin embargo, advirtió que al mismo tiempo pueden “debilitar sus límites” cuando el flujo constante de palabras e imágenes hace que “lo falso asuma el rostro de lo verdadero, la lectura rápida se disfrace de profundidad y los monólogos se presenten como diálogos en los que, en realidad, nadie escucha de verdad”.



León XIV recordó las tres décadas de historia del programa “Porta a Porta” como un periodo marcado por “guerras y acuerdos de paz, crisis y recuperaciones, acontecimientos alegres y tristes”, que han sido narrados desde los estudios de televisión ante un público que con el tiempo se ha consolidado como “audiencia televisiva”.

En paralelo, subrayó que también ha cambiado el propio medio: la televisión y, con ella, toda la comunicación. “Hoy disponemos de nuevos instrumentos y de nuevas posibilidades para informarnos, conocer e interactuar”, escribió el Papa, “pero junto a ellos han surgido riesgos renovados”.

Entre esos peligros, el Santo Padre enumeró el intercambio de noticias falsas por verdaderas, el “zapping compulsivo” por la escucha, el “doom scrolling” por una lectura intencional, la curiosidad superficial por el auténtico deseo de conocer y los monólogos por diálogos en los que nadie escucha realmente.

“Una televisión de calidad”

Frente a esas derivas, el Pontífice defendió la paciencia y la mirada a largo plazo como condiciones necesarias para construir relaciones duraderas. Del mismo modo, pidió que las innovaciones tecnológicas no lleven a perder “la unicidad de nuestra humanidad”.

“La comunicación nos desafía a todos a no ceder jamás a la tentación de lo banal”, subrayó León XIV. Finalmente, alentó a los profesionales de la información televisiva a “ofrecer siempre al mundo, sediento de belleza y de verdad, una televisión de calidad”.



