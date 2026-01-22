El Papa León XIV aprobó este 22 de enero el decreto que reconoce el martirio del Siervo de Dios Augusto Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano asesinado en Guatemala en 1983, y el milagro atribuido a la intercesión de la Venerable María Ignazia Isacchi, Fundadora de la Congregación de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús de Asola, en Italia.

Asesinado en plena calle durante la Guerra Civil

Fray Augusto Ramírez fue visto por última vez mientras intentaba escapar de sus asesinos en una de las calles más concurridas del centro de la Ciudad de Guatemala. Con las manos atadas, clamaba por ayuda mientras esquivaba el tráfico en dirección contraria. Sus desesperados esfuerzos fueron en vano: fue alcanzado por ocho disparos.

El futuro beato se sumaba así a la larga lista de sacerdotes asesinados —aparentemente a manos de las fuerzas de seguridad de Guatemala—, durante la Guerra Civil que duró más de tres décadas, enfrentando a las fuerzas de seguridad oficiales con el clero católico, la guerrilla marxista, los disidentes políticos y los pobres.

Su asesinato fue el culmen de meses de persecución, amenazas de muerte y torturas, por negarse a romper el secreto de confesión después de confesar a Fidel Coroy, miembro del pueblo maya kaqchikel, catequista y reconocido por su implicación en organizaciones campesinas como el Comité de Unidad Campesina y el Ejército Guerrillero de los Pobres.

Los relatos posteriores al asesinato de Fray Augusto demostraron que había sido torturado por sus captores militares, quienes lo desnudaron y lo colgaron de las muñecas, sometiéndolo a palizas y quemaduras y rompiéndoles varias costillas.

En el momento de su muerte, el P. Augusto era superior de los franciscanos y párroco de San Francisco el Grande, en la ciudad de Antigua, conocida por sus iglesias coloniales. Fue recordado como un sacerdote ejemplar y por su servicio y protección a los pobres de Guatemala.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús de María Ignazia

Tras la audiencia esta mañana con el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Papa también aprobó el milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios Maria Ignazia Isacchi, fundadora de la Congregación de las Ursulinas del Sagrado Corazón de Jesús de Asola.

Según destaca el Dicasterio de las Causas de los Santos, María Ignazia se distinguió por una profunda vida de oración y devoción al Sagrado Corazón de Jesús, mostrando virtudes heroicas de fe, esperanza y caridad y dedicando su vida al servicio educativo y a los necesitados. Su fama de santidad permanece viva dentro de la congregación que fundó.

Milagro atribuido a su intercesión

En 1950, la hermana María Assunta, de 23 años, enfermó gravemente de tuberculosis y no respondía a los tratamientos médicos. Tras una novena de oración invocando a la Venerable Isacchi y colocar una medalla con su imagen sobre la paciente, experimentó una recuperación repentina y completa entre el 27 y 29 de septiembre de 1950. La sanación fue confirmada médicamente y considerada milagrosa, siendo uno de los pasos para la beatificación de María Ignazia. María Assunta vivió hasta los 92 años, falleciendo en 2018.

Nuevos venerables

El Santo Padre también ha reconocido las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Tecla Antonia Relucenti, cofundadora de la Congregación de las Hermanas Piadosas Obreras de la Inmaculada Concepción en Italia.

También en Italia, reconoce las virtudes heroicas de la de la Sierva de Dios Crocifissa Militerni, religiosa de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista en Italia, y del Siervo de Dios Nerino Cobianchi, fiel laico y padre de familia.

Por último, el Papa León XIV ha reconocido este jueves las virtudes heroicas de María Inmaculada de la Santísima Trinidad, Carmelita Descalza brasileña y figura clave en la fundación del Carmelo de la Sagrada Familia en Pouso Alegre, Brasil, en 1943.