“Enrique Shaw, el empresario de Dios” es el documental que Goya Producciones ha lanzado sobre quien será el nuevo beato de Argentina, luego que el Papa León XIV aprobara un milagro obrado por su intercesión.

León XIV aprobó este jueves 18 de diciembre el milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, laico argentino, modelo de esposo, padre y empresario, fallecido en 1962 con sólo 41 años.

Una nota de Goya Producciones enviada a ACI Prensa este viernes 19 de diciembre señala que “en la historia de la Iglesia han sido beatificados personas de todas las condiciones, desde campesinos, como San Isidro, hasta reyes, como Fernando III el santo. Pero nunca un empresario. Ahora por primera vez, el Papa León XIV acaba de autorizar el decreto de la próxima beatificación del empresario y padre de familia argentino, Enrique Ernesto Shaw”.

El milagro que lo llevará a los altares es la curación de un niño de cinco años, golpeado en la nuca por la coz de un caballo en 2015. Hoy el niño lleva vida normal.

El documental, explica la nota, “narra la heroica vida de este hombre, ingeniero que, al frente de una empresa de más de mil obreros, y de una familia de nueve hijos, luchó por aplicar en el mundo empresarial los principios de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Shaw dirigió tan bien la empresa que “sus trabajadores se prestaron a donar sangre para salvarle la vida durante una operación de vida o muerte”.

No sólo fue director delegado de Cristalerías Rigolleau, con un testimonio ejemplar de cercanía con los empleados, sino que también fue uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que hasta hoy se encuentra vigente, con una mirada humana sobre el trabajo.

Enrique Shaw se casó con Cecilia Bunge, con quien tuvo nueve hijos; se unió a la Acción Católica y al Movimiento Familiar Cristiano. Siendo joven prestó servicio en la Marina de guerra y durante los largos períodos de navegación impartía catequesis.

En 1961 fue nombrado presidente de los Hombres de Acción Católica. Murió de cáncer el 27 de agosto de 1961.

