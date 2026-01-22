Las actuales protestas en Irán son consideradas las más grandes en años, tanto en duración como en extensión geográfica. Desde que estallaron el 28 de diciembre de 2025, las manifestaciones han continuado sin interrupción, expandiéndose por el norte, sur, este y oeste del país. Un gran número de iraníes de diversos orígenes sociales y religiosos han participado, incluyendo ciudadanos cristianos.

Informes de derechos humanos y eclesiales indican que algunos participantes cristianos han sido asesinados, heridos o arrestados por las fuerzas de seguridad iraníes. La gran mayoría de los cristianos en Tierra Santa son ortodoxos orientales o católicos.

Según ARTICLE 18, una organización sin fines de lucro con sede en Londres dedicada a la protección y promoción de la libertad religiosa en Irán, siete cristianos iraníes de origen armenio fueron asesinados en días recientes por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los medios de comunicación armenios sólo han confirmado hasta el momento el nombre de una víctima: Ejmin Masihi, quien fue asesinado en la capital, Teherán, en medio de informes no confirmados de que otros tres armenios iraníes resultaron heridos.

Además, un cristiano informó que la policía abrió fuego contra dos de sus sobrinos en la ciudad de Shiraz. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento.

Los cristianos han desempeñado un papel humanitario notable durante las protestas. Hormoz Shariat, presidente de Iran Alive Ministries, dijo a ACI MENA —agencia en árabe de EWTN News— que varios cristianos han estado proporcionando comida y agua a los manifestantes.

Shariat relató que una pareja cristiana preparó aproximadamente 50 sándwiches, llevándolos en mochilas junto con botellas de agua para distribuir en las calles. Dijo que otros cristianos han estado atendiendo a manifestantes heridos en sus hogares, lejos de la mirada de las autoridades, destacando el caso de un manifestante que luego se convirtió al cristianismo después de enterarse de que la enfermera que detuvo su hemorragia era cristiana.

Las preocupaciones por la seguridad de los cristianos están aumentando en medio de la tensa situación de seguridad, especialmente porque las iglesias en Irán, tanto las congregaciones oficiales como las iglesias domésticas clandestinas, mantienen vínculos espirituales fuera del país.

Los observadores advierten que cualquier discusión sobre interferencia política extranjera, o incluso acusaciones al respecto, podría convertir a los cristianos en un blanco fácil para acusaciones o en un "chivo expiatorio" dentro de la amplia represión generalizada.

En este contexto, Barnabas Aid informó que al menos 10 cristianos fueron arrestados en tres lugares diferentes en la provincia de Fars, en el oeste de Irán, antes del 4 de enero. Citando a un pastor de una iglesia no registrada, la organización reportó: “Las fuerzas de seguridad allanaron las casas de varios creyentes, acusándonos de proporcionar combustible ideológico para las protestas en las calles. Nuestra gente permanece confinada en sus hogares, pero los allanamientos continúan implacablemente”.

La ansiedad se ha intensificado notablemente en la última semana tras el corte total del acceso a internet por parte del gobierno iraní, lo que ha dificultado cada vez más la verificación de los acontecimientos sobre el terreno.

El apagón ha aumentado aún más los temores de arrestos arbitrarios o ejecuciones extrajudiciales bajo el manto del caos, especialmente dirigidos a los cristianos, quienes son considerados uno de los grupos más vulnerables durante este delicado período.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI MENA.