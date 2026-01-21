Diego López Colín

Por Diego López Colín

21 de enero de 2026
08:01 p. m.

Ene. 21, 2026
08:01 p. m.

En un llamado a redignificar la labor policial y a cambiar la realidad de violencia que se vive en el país, Mons. Carlos Enrique Samaniego, Obispo de Texcoco, en el Estado de México, exhortó a los fieles católicos a orar por los agentes de seguridad.

El mensaje fue pronunciado durante la Misa dominical celebrada el 18 de enero de 2026 en la Catedral de Texcoco, a la que acudieron elementos de diversas corporaciones policiales.

Diálogo entre policia e Iglesia Católica. Crédito: Diócesis de Texcoco
En su homilía, el obispo dijo que en la tarea de la justicia “los policías tienen un papel primordial”, pues desde su servicio a la sociedad pueden convertirse en un factor que “ayude a transformar la realidad”.

Para ello, Mons. Samaniego llamó a los fieles a “conocer a tu policía, conocer las iniciativas de seguridad que hay en tu entorno” y a fortalecer la relación entre ciudadanía y cuerpos de seguridad.

“Procura la amistad con tu policía. Y si eres católico, ora por tu policía”, señaló, al tiempo que destacó que de esta manera también se cumple el llamado cristiano a “cuidar a quien te cuida”.

Diálogo entre policia e Iglesia Católica. Crédito: Diócesis de Texcoco
El prelado recordó que los policías con frecuencia “han sido heridos, han sido lastimados y han perdido la vida”, por lo que pidió no estigmatizarlos y asumir como tarea común a “redignificar este oficio, esta profesión que está al servicio de la sociedad”.

En ese sentido, exhortó a rezar por los policías “para que cumplan su función en pos del bien de todos, del bien común”, así como por sus familias y su salud, y pidió elevar una oración especial “para que el Señor conceda el eterno descanso a quienes han muerto en el cumplimiento fiel de su deber”.

Durante su reflexión, recordó además que la paz “es un regalo del cielo” y enfatizó que, aunque no se puede merecer plenamente, “la podemos implorar y podemos, para ello, ser coherentes en esta petición que le hacemos a Dios de la paz”.

Al término de la celebración, en el auditorio de la catedral, se llevó a cabo un momento de oración y diálogo. El encuentro concluyó con los asistentes encendiendo velas y entonando juntos el canto Hazme un instrumento de tu paz.

Diego López Colín
Diego López Colín
Soy egresado de Periodismo en la Escuela Carlos Septién García con experiencia de comunicación institucional religiosa. Desde 2016 escribo para medios digitales y, desde 2018, reporto las noticias más importantes sobre el acontecer católico en México para el canal de noticias EWTN. Corresponsal de ACI Prensa en México desde 2023.