“La paz merece dar la vida”. Con esa convicción, el sacerdote mexicano José Filiberto Velázquez Florencio, también conocido como “Padre Fili”, afirma que continuará su compromiso a favor de la reconciliación y la justicia, aún después de haber sido obligado a abandonar su hogar y comunidad en el estado de Guerrero, tras recibir nuevas amenazas contras su vida por parte del crimen organizado.

Ahora, desde un hogar temporal, el sacerdote de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, confirmó a ACI Prensa este 13 de enero que su salida obedeció a “un riesgo inminente por unas amenazas (…) [tenemos] información de alguien de primera mano, de que buscaban hacerme daño. Ya lo habían intentado sin éxito, pero ahora seguían buscando cómo”.

Señaló que, hasta el último momento, su decisión era “continuar con el riesgo”, convencido de que las medidas de protección que tenía eran “al menos suficientes para mantener la presencia y el trabajo que se venía haciendo”.

El ministerio del P. Velázquez Florencio ha estado profundamente ligado al acompañamiento de víctimas de desplazamiento forzado, familiares de desaparecidos y personas golpeadas por la violencia a través del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, del que es director, y la Casa del Peregrino, que brinda albergue a diversas personas necesitadas, entre ellas migrantes y víctimas de violencia.

Desde al menos 2024, el sacerdote tiene protección de autoridades federales como parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sistema gubernamental al que fue incorporado tras agresiones previas.

Sin embargo, dijo que se llegó a la conclusión “de que era mejor salir, bajar el perfil para que disminuyera el riesgo”, impulsado por la preocupación de su obispo, Mons. José de Jesús González Hernández, del clero diocesano y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El domingo 4 de enero, Mons. González Hernández compartió a medios de comunicación que el sacerdote había dejado sus responsabilidades pastorales por motivos de seguridad.

“Nos preocupa mucho la situación del Padre Filiberto, por eso se tomó la decisión de apartarlo del entorno inmediato donde pudiera estar en peligro”, según informó el medio nacional Animal Político.

Atentados previos

En octubre de 2023, el Padre Fili sufrió un atentado armado mientras transitaba por una carretera de Guerrero, un ataque que atribuyó directamente a su trabajo en defensa de los derechos humanos. Meses después, en julio de 2024, denunció que hombres armados persiguieron el vehículo en el que viajaba —en lo que calificó como una “persecución persistente y amenazante”— hasta que pudo dejarlos atrás.

A ello se suman mensajes recurrentes que le llegan a sus redes sociales en el que le advierten que le van a “dar piso”, eufemismo usado por delincuentes para decir que lo van a matar.

Guerrero es un territorio marcado por disputas constantes entre grupos criminales. De acuerdo con la organización especializada Insight Crime, se enfrentan por el control territorial y las rutas del narcotráfico diversos grupos criminales como Los Ardillos, Los Tlacos, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de la Sierra.

La misma organización señala que Guerrero es clave para economías criminales como el narcotráfico y la extorsión, tanto por las condiciones propicias para el cultivo de marihuana y amapola, como por la presencia del puerto de Acapulco, un punto estratégico para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica.

De acuerdo con el informe MX: La Guerra en Números, elaborado por T-ResearchMX, entre 2018 y 2024, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 9.516 homicidios en Guerrero, que se ubicó como el octavo estado más violento del país. En el actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, se contabilizan 1.762 homicidios hasta la fecha, situando a ese estado en el sexto lugar a nivel nacional.

El trabajo con víctimas de la violencia lo llevó a establecer contacto con líderes criminales, quienes —según relató a ACI Prensa en 2024— accedieron en al diálogo impulsado por la Iglesia Católica, del que surgió una tregua temporal en Chilpancingo.

“La paz merece dar la vida”

El P. Velázquez Florencio reconoció que la salida de Guerrero le ha provocado tristeza, no sólo por dejar su hogar, sino porque fue una decisión que no eligió y lo enfrenta a la incertidumbre de no saber “cuándo vas a regresar, entonces eso genera una angustia que es permanente”.

No obstante, dijo que se siente “edificado espiritualmente, emocionalmente”, por la generosidad de quien lo recibe y el interés por su seguridad de muchas personas.

“Yo sé que muchas personas están preocupadas o están orando por mí. A mí también eso me ha llevado a tener una relación más íntima con Dios”, aseguró.

A pesar de estar lejos de su diócesis, comentó que no se arrepiente del trabajo que ha realizado para mitigar la violencia en la región: “yo creo que por la paz merece dar la vida, no me arrepiento, yo creo que lo volvería a hacer y lo seguiría haciendo”, aseguró.

La oración sencilla contra la angustia

A las comunidades que sufren por la violencia, el P. Velázquez Florencio les dirigió un mensaje de esperanza. A ello les dijo que, aunque a veces la angustia se haga presente, “la solución viene desde el compromiso en la oración, sencilla, pero constante”.

En momentos de desesperación, añadió, “lo único que queda es dejar tu vida en manos de Dios. Confianza muchas veces no es seguir dando un paso hacia enfrente, es saber que Dios va a estar ahí siempre”.

“Eso nos toca hacer cuando el cansancio físico, mental, espiritual, la desesperanza nos llega: hay que refugiarnos en ese aspecto [la oración], sabiendo que Dios tiene palabra y al final siempre nos va a mostrar el camino para poder cambiar esa realidad y poder transformarla”, aseguró.

Aunque por ahora no puede celebrar Misa públicamente, el sacerdote aseguró que continuará su labor pastoral donde se encuentre, convencido de que, vaya donde vaya, “va a haber necesidades de acompañar”.