Ante la situación de violencia que enfrenta el estado mexicano de Sinaloa, Mons. Jesús José Herrera Quiñónez, Obispo de Culiacán, exhortó a los sacerdotes a inspirarse en el mensaje de la Virgen de Guadalupe para “recomponer nuestro pueblo”.

El llamado tuvo lugar durante la peregrinación anual del presbiterio a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como “La Lomita”, este 3 de diciembre. Ahí, el prelado reconoció que especialmente la ciudad de Culiacán está “marcada por la violencia, por la inseguridad, por el miedo, por la desconfianza social”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Desde hace varios meses, en el sur de Culiacán y municipios aledaños, la población vive diariamente entre balaceras y robo de vehículos provocados por los enfrentamientos entre dos facciones divididas de lo que era el Cartel de Sinaloa, que se pelean el control territorial. Durante las fiestas patrias de septiembre de este año se suspendieron los festejos públicos para proteger a la ciudadanía.

Según datos de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 suman 2.187 homicidios dolosos, 4.776 registros de lesiones dolosas y 8.461 vehículos robados.

Sacerdotes inspirados en el acontecimiento guadalupano

En este contexto, Mons. Herrera Quiñónez advirtió que un “presbiterio disperso no puede sostener la fe de una lglesia que sufre. Lo que sostiene la fe de la Iglesia que sufre es la unidad, la perseverancia, la presencia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El obispo llamó al clero a renovarse con creatividad y a buscar “formas de evangelización que toquen la vida real de nuestro pueblo”, y para ello, animó a los sacerdotes ainspirarse en las apariciones de la Virgen María a Juan Diego en el cerro del Tepeyac en diciembre de 1531.

Indicó que, en ese tiempo, indígenas y españoles estaban divididos y “la desconfianza se hacía norma y la violencia marcaba el día a día”. Para ello, “Dios envió a María para reconciliar, para unificar, para sanar y para abrir caminos”.

En esa misma línea, afirmó que, en la actualidad, “la Virgen de Guadalupe puede ayudarnos nuevamente a recomponer nuestro pueblo y claro que esta misión comienza por nosotros. Que el presbiterio viva la unidad que predica, que se deje tocar por la ternura de la Madre, que se vuelva signo de reconciliación para una sociedad que está herida”.

Finalmente, recordó que la Iglesia Católica está celebrando todo un año jubilar dedicado a la esperanza, por lo que llamó a recuperar “la certeza de que Dios sigue actuando en medio de nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros”.