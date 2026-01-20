Al cumplirse 173 años del fallecimiento del Venerable Fray Andresito, limosnero franciscano recordado por su humildad y cercanía con los más pobres y enfermos, el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Jurian Mathew, celebró una Misa en la iglesia de la Recoleta Franciscana.

Un gran número de fieles acompañó la celebración, ante la alegría del nuncio por ser su primera visita al histórico templo reconstruido gracias a las limosnas que consiguió Fray Andresito.

La Eucaristía se celebró el 14 de enero y fue ocasión para pedir por la pronta beatificación del fraile. En su homilía, el nuncio transmitió el saludo del Papa León XIV y agradeció la invitación a celebrar la Misa.

En ese marco, destacó la figura de Fray Andresito, su experiencia de dolor y el esfuerzo que hizo por los pobres y necesitados.

“Entre los pobres eligió ponerse al lado de los enfermos y de los encarcelados, lugares donde la vulnerabilidad es absoluta y la soledad se hace evidente. Pero Andresito no se limitaba sólo a la asistencia, sino que, y también quería luchar contra las causas de la pobreza, denunciar las injusticias y anunciar la Buena Noticia del Evangelio”, recordó.

En ese sentido, el delegado papal valoró la disposición de Fray Andresito para el servicio, “porque sabía que Dios, al encarnarse en Belén, eligió la minoría, es decir, la pequeñez, como un estilo de vida. Se preocupó por la situación de los obreros y los campesinos, promoviendo su formación cristiana y su organización social”.

“Aprendamos a ser inspirados por su amor por los pobres, los que sufren y los marginados”, animó.

¿Quién fue Fray Andresito?

Andrés Antonio María de los Dolores, conocido como Fray Andresito, nació en Fuerteventura (España) el 10 de enero de 1800.

En 1832 se embarcó hacia América, en una de las expediciones migratorias, provocadas por las hambrunas, la escasez de trabajo y las sequías.

Llegó a Montevideo (Uruguay), e ingresó a la Orden Franciscana en 1834. Trabajó como limosnero y portero del convento hasta que fueron expulsados por el Gobierno.

En 1839 se trasladó al convento de la Recoleta Franciscana en Santiago de Chile donde ayudó en la cocina, en la limpieza de la casa y como limosnero.

El 9 de enero de 1853, Fray Andresito enfermó de pulmonía y falleció el 14 de ese mes a las 8:00 horas, tal como lo predijo.

El 10 de julio de 1855 se exhumaron sus restos y su cadáver fue encontrado incorrupto. Hoy se conserva un recipiente con su sangre licuada e incorrupta que ha pasado por diferentes procesos de estudios.

El Papa Francisco reconoció sus virtudes heroicas y el 08 de junio de 2016 fue declarado venerable.

Sus restos descansan en el templo de la Recoleta Franciscana, donde el 14 de cada mes os fieles veneran a Fray Andresito pidiendo por su pronta beatificación y agradeciendo por su amor a los "descartados” de la sociedad.