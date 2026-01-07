Una vez más, la Pastoral de la Universidad Católica de Chile (UC) envía jóvenes a recorrer el país en las distintas misiones y trabajos de verano. En esta oportunidad son 1.450 los estudiantes que participan de las iniciativas de evangelización y solidaridad.

En el marco de los programas Misión País, Capilla País, Siembra, Viviendas y el Coro Misión País, de la Pastoral UC, del 5 al 14 de enero, los jóvenes recorren 53 zonas diferentes para acompañar y ayudar a las comunidades.

El propósito es construir cinco capillas, cinco salones parroquiales, diez viviendas, y también ofrecer espacios de escucha, formación y acompañamiento espiritual, al tiempo que viven una profunda experiencia transformadora de fe y servicio.

Con un gran despliegue territorial, y el foco en aquellas comunidades apartadas o con menor presencia pastoral permanente, los jóvenes ya se encuentran construyendo, visitando los hogares y ofreciendo espacios de encuentro a lo largo del país, integrando de ese modo el anuncio del Evangelio con el trabajo comunitario.

Además de las tareas de construcción, la iniciativa contempla visitas casa a casa, encuentros comunitarios y espacios de oración.

Aquí y ahora, proyectar la esperanza y la eternidad

La Misa de envío de los misioneros tuvo lugar en iglesia del del Sagrado Corazón, del campus San Joaquín de la universidad, y fue celebrada por el Vice Gran Canciller, P. Osvaldo Fernández de Castro, quien se dirigió a los voluntarios afirmando que el llamado que los reúne nace del sueño de Dios, y remarcó la necesidad de transformar el mundo en un espacio donde “en vez de competir, podemos caminar juntos”.

Asimismo, los alentó a soñar con los sueños de Dios y a comprometerse en la construcción del Reino de Dios aquí y ahora, para proyectar así la esperanza y la eternidad en cada uno y en la humanidad.

El P. Federico Ponzoni, asesor de la Pastoral UC, por su parte, animó a seguir el modelo de los Reyes Magos, porque todos tenemos “una inquietud en nuestro corazón, un deseo, una falta, una sed” que, en su caso, los llevó a encontrar al Niño.

Para los jóvenes, afirmó el sacerdote, “estos encuentros serán una gracia, un acontecimiento, una respuesta”, que les permitirán entender “que lo excepcional que sucedió en la vida de los Magos —y que sucederá en la nuestra— no es otra cosa que el nombre de Dios”.

“Dios es el que hace suceder el atisbo excepcional de respuesta: la única condición necesaria para reconocerlo es que yo tenga vivo el deseo y no lo sepulte bajo una tonelada de banalidad”, advirtió.

Compartir la fe y la alegría de ser misioneros

Entre los proyectos que se despliegan este verano en Chile se encuentra Misión País, una forma de “tener encuentros con Cristo”, compartiendo la fe y la vida de las comunidades, destacan los participantes, y aclaran que no se trata de “ir a ayudar desde afuera”.

“No es que los misioneros vayamos a ayudar a comunidades que están sin Dios, sino que es ir a compartir la fe y la alegría de ser misionero”, precisan.

Este año, los jóvenes van guiados por el lema: “Ven Cristo vivo, Chile anhela tu esperanza”.

En el caso del proyecto Viviendas, se busca ofrecer una mirada integral sobre la crisis habitacional. Además de la construcción, la iniciativa propone que los vínculos y la formación sean duraderos. “El objetivo es poner a Cristo en el centro de cada hogar”, explica Diego García de la Huerta, coordinador.

“Hay dos cosas que se construyen: la vivienda y la fe de los voluntarios”, destaca.

Capilla País, por su parte, tiene por objetivo construir cinco capillas y cinco salones parroquiales, y Coro Misión País visitará algunas zonas llevando su música como instrumento del encuentro con Dios y con los demás. Siembra UC, el proyecto protagonizado por jóvenes en edad escolar, visitará los hogares puerta a puerta.

Más información: https://pastoral.uc.cl/ .