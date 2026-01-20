La Arquidiócesis de Los Ángeles llevará a cabo su 12.º evento anual OneLife LA el sábado 24 de enero, a partir de la 1:30 p. m. en la plaza de la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. La jornada destacará diversos temas relacionados con la vida y la familia, incluyendo la defensa de la protección de los no nacidos.

El evento incluye una lista de oradores y artistas a partir de las 2:00 p. m., seguida de una Caminata por la Vida a las 3:00 p. m. y una Misa de Réquiem por los no nacidos que será celebrada por el Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, a las 5:00 p. m.

Además de Mons. Gómez, suelen asistir todos los obispos auxiliares de las cinco regiones pastorales de la arquidiócesis, así como obispos de diócesis vecinas.

En un comunicado, el Arzobispo de Los Ángeles declaró: “Toda vida es preciosa y debe ser amada y protegida, desde la concepción hasta la muerte natural. Como hijos de Dios, hechos a su imagen, cada persona tiene una santidad y una dignidad inalienables”.

Entre los oradores también estarán el Obispo de El Paso, Mons. Mark Seitz; Nora Yesenia, defensora de la salud prenatal y provida; Sofía Alatorre González, quien hablará sobre un accidente que le cambió la vida a los 8 años; el sacerdote arquidiocesano Matt Wheeler; Daniela Verástegui, madre que habla sobre temas de vida familiar y hermana del actor Eduardo Verástegui; y Ken Rose, de los Caballeros de Colón.

Como parte del evento, Rose recibirá una subvención de 10.000 dólares de parte del Dr. Tirso del Junco en nombre de los Caballeros. Esta cantidad servirá a 20 centros locales de atención al embarazo, junto con fondos equivalentes del Caballero Supremo.

Rose ha asistido con regularidad a OneLife LA, así como a otras caminatas provida en todo el estado de California, y se declaró "honrado" de recibir la subvención en nombre de los Caballeros, una subvención anual que se otorga desde 2020. “Es un evento increíble y me ha sorprendido la asistencia, especialmente considerando los desafíos que han enfrentado en los últimos años”, afirmó.

Entre los desafíos que mencionó se incluyen las fuertes lluvias en el sur de California en 2024. En 2025, debido al denso humo causado por los incendios forestales de Eaton y Palisades en Los Ángeles, los participantes permanecieron en el interior de la catedral.

El evento de 2025 incluyó testimonios de residentes locales que perdieron sus hogares en los incendios, así como la exhibición del tabernáculo de la parroquia Corpus Christi en Pacific Palisades que fue rescatado de las ruinas de la iglesia tras el incendio.

En años anteriores, Rose quedó impresionado con la gran cantidad de jóvenes que asistieron a la caminata. También participó un gran número de sus compañeros Caballeros (algunos con atuendos oficiales), ya que "somos caballeros católicos a quienes se les pide que den un paso al frente en nombre de las personas menos afortunadas que nosotros".

Rose dijo en su discurso que planea decirles a los asistentes "que la vida es especial en todas sus etapas. Debemos protegerla, desde el nacimiento hasta la muerte natural. Es lo que creemos como católicos".

Otras organizaciones que asistirán son 40 Días por la Vida, Ministerios NET, la Sociedad de San Vicente de Paúl, las Hermanas Pobres de Jesucristo, Caridades Católicas de Los Ángeles, Sofesa, Depaul USA, el Programa para Víctimas de la Tortura, la Orden de Malta, Options United y Care for Creation. El evento también atrae a grupos de parroquias y escuelas católicas, así como a religiosos locales.

Personas con ideas afines

Otra asistente recurrente es Ann Sanders, quien comenzó a participar hace 12 años como parte de la Orden de Malta y actualmente organiza eventos en la Oficina Arquidiocesana de Vida, Justicia y Paz.

"Siempre he disfrutado participar porque es una oportunidad para estar rodeada de personas con ideas afines que desean proteger la belleza y la dignidad de la vida humana", dijo. "La gente se une para apoyar la labor de afirmación de la vida que se realiza en toda la arquidiócesis".

En años anteriores se han reunido 5.000 o más participantes, continuó, y la arquidiócesis espera una asistencia nutrida nuevamente en 2026.

Tim Shannon, miembro de la Orden de Malta y presidente de los Ministerios Móviles de la Orden, asistirá nuevamente en 2026. Su grupo distribuye alimentos a los californianos necesitados del sur; en OneLife LA, los miembros distribuyen suministros como protector solar y agua, ofrecen atención médica básica y proporcionan asientos para que las personas mayores o con discapacidad puedan descansar. Las donaciones para los artículos provienen de la Orden de Malta.

Al igual que Rose, Shannon destacó la gran participación de jóvenes, "lo cual es alentador. Son nuestro futuro", dijo.

Además de los oradores, en el evento se presentarán Francis Cabildo, líder de adoración y compositor, y Miriam Solís, cantante mexicana de Guadalajara. Los eventos que acompañan a OneLife LA incluyen la Hora Santa de OneLife LA el viernes 23 de enero, de 7 a 8 p. m., en la Parroquia de Cristo Rey en Los Ángeles.

Serie de caminatas provida

OneLife LA forma parte de una serie de caminatas provida que se ofrecen en toda California, organizadas por diócesis católicas o, a menudo, por católicos. La segunda caminata provida más grande del país, Walk for Live West Coast, se llevará a cabo en San Francisco el mismo día, con la participación destacada del Arzobispo de San Francisco, Mons. Salvatore Cordileone. También se realizará una Caminata por la Vida en San Diego, patrocinada por la Diócesis de San Diego, con la participación de su obispo, Mons. Michael Pham.

El 23 de enero, en el Ayuntamiento de Oakland, se llevará a cabo la manifestación y caminata Standing Up 4Life, con la participación de numerosos oradores de la comunidad negra provida. La Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C., también se llevará a cabo el 23 de enero. La Marcha por la Vida se dirigirá al Capitolio del estado de California, en Sacramento, el 16 de marzo.

La participación en OneLife LA es libre, pero se solicita que se registren en línea en www.onelifela.org.

Publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.