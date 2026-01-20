El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Gabriele Caccia, intervino el 19 de enero en un debate celebrado en Nueva York sobre la prevención y represión de los crímenes contra la humanidad.

En nombre de la Santa Sede, Mons. Caccia afirmó que esperan “un diálogo abierto y constructivo” con el fin de desarrollar una respuesta “eficaz y duradera” a este tipo de crímenes, según informó Vatican News.

El debate se enmarca en la primera sesión de la Comisión Preparatoria para la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios sobre la prevención y represión de estos crímenes.

La autoridad vaticana también subrayó la urgencia de crear “medidas eficaces” de prevención frente a las cada vez más comunes “violaciones de la sacralidad de la vida” y falta de “respuestas colectivas”.

En particular, Mons. Caccia centró su atención en las víctimas más vulnerables, como son “los niños, mujeres y miembros de minorías étnicas y religiosas” que sufren actualmente persecuciones, violencia y muerte “de formas que hieren profundamente la dignidad humana y la conciencia moral de la humanidad”.

En este contexto, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU precisó que los Estados continúan siendo “el lugar primordial para la investigación y la acción penal”, al tiempo que exhortó a realizar una cooperación internacional que aborde las dimensiones transnacionales.

Mons. Caccia remarcó también la necesidad de preservar la coherencia jurídica y promover la confianza entre los Estados para facilitar “el consenso más amplio posible”. En este contexto, destacó la importancia de lograr un consenso sobre las palabras y los conceptos utilizados ya que, aseguró, “redescubrir el significado de las palabras es quizás uno de los principales retos de nuestro tiempo”.

El prelado también destacó la actualidad del mensaje del Papa Pío XII en 1953 sobre los crímenes cometidos contra civiles durante la Segunda Guerra Mundial, y por ello pidió que se llegue a un acuerdo para señalar “claramente los crímenes a proscribir” y definirlos con precisión jurídica.

Mons. Caccia finalizó su discurso volviendo sobre las víctimas, quienes requieren justicia y protección, así como garantías legales para que “sus voces sean escuchadas y su dignidad protegida”.