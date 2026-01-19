El Arzobispo de Santa Cruz (Bolivia), Mons. René Leigue Cesarí, exhortó a los fieles a ser luz para los demás, y en el contexto social que vive el país, trabajar por el bien de todos.

En su homilía dominical, el prelado se centró en el mensaje del Evangelio que describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Jesús es presentado como aquel que vino para liberarnos del pecado. Él se presenta como el cordero, como aquel que da su vida por nosotros”, señaló. “Él quita el pecado del mundo y se queda como alimento, como comida, como aquel que nos da fuerza espiritual”.

“Si Él es luz para las para nosotros, nosotros también al ser parte de esta familia cristiana, ser parte de ese grupo, los bautizados, también estamos llamados a ser luz” para los demás, destacó.

El Arzobispo recordó que el Bautismo de Jesús marca el inicio de una vida nueva y transformadora: ‘Él se puso en la fila de los pecadores para decirnos: así, de esta manera hay que empezar una vida nueva’, recordó. Este sacramento, precisó, nos iguala a todos como hijos de Dios y nos invita a vivir según la voluntad del Padre, sin que nadie quede abandonado en el sufrimiento.

En ese contexto, llamó a los fieles a examinar si nuestras acciones iluminan el camino de otros o, por el contrario, generan oscuridad y obstáculo en la vida de los demás.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En Bolivia, el escenario actual muestra algunas tensiones a raíz del decreto presidencial 5503 que, entre otras medidas, eliminaba la histórica subvención a los hidrocarburos, lo que provocó una suba abrupta de los precios del combustible.

El decreto se enmarca en una serie de medidas de ajuste para “sincerar la economía”, propuestas por el mandatario en sus primeros meses a cargo del gobierno. Esto generó numerosas protestas y bloqueos de rutas, afectando a la población, manifestaciones que se mantuvieron incluso luego de que se derogara el decreto 5503.

Al respecto, Mons. Leigue Cesarí señaló: “Hay algunos que tenemos mucha esperanza de de ir adelante, otros que están lamentándose todavía lo que se ha ido antes”.

Al referirse a los bloqueos, consideró que “es una de las cosas que no nos ayuda, bloquear las carreteras, bloquear la calle, porque se implica a personas que nada tienen que ver”.

“Hablar en nombre de todos creo que no es el camino adecuado”, señaló, llamando a superar esa instancia y “que se avance por el bien de todos”.

Finalmente, el arzobispo animó a ser firmes en la fe: “Problemas no faltarán, pero la fe que no desfallezca. Ahí tenemos que ser firmes para dar testimonio y es ahí donde viene esa luz. Si somos firmes en la fe que tenemos, ahí somos luz para los demás”, sintetizó.

“Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos acompañe siempre, nos alimente y que nosotros le demos espacio en nuestra vida”, concluyó.