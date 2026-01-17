Un obispo en Bolivia anunció que un puente que se llama “San Diablo”, de ahora en adelante se llamará “San Jorge”, ya que el diablo “no tiene nada de santo”.

“Al avanzar la señalización de las partes ahora pavimentadas de la carretera entre San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco”, en el departamento boliviano de Santa Cruz, “hace poco apareció en el kilómetro 68 un letrero que dice: ‘Puente San Diablo’. Es una blasfemia y una estupidez. El diablo no tiene nada de santo. Solo Dios es santo”, escribió el obispo en la sección opinión del diario El Día, el viernes 16 de enero.

“Con mi autoridad de Obispo, apoyado por la Constitución de Bolivia y el Tratado Internacional entre la Santa Sede y el Estado Plurinacional, estoy cambiando el nombre a San Jorge”, precisó el prelado en la carta, publicada también en la cuenta de Facebook de su diócesis.

El obispo explica que toma esta decisión por tres razones:

1. La Constitución Política de Bolivia establece en el artículo 410 que “las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía: 1.- Constitución Política del Estado. 2.- Los tratados internacionales, 3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos”. En otras palabras, resalta, “los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales”.

2. El tratado internacional vigente entre Bolivia y el Vaticano reconoce a través de las Notas Reversales que los asuntos internos de la Iglesia Católica se rigen por el Derecho Canónico.

3. El Código de Derecho Canónico dice en el canon 383 que el obispo tiene que preocuparse por todos los fieles y hermanos de su jurisdicción, incluso los que no son católicos; y que la “salvación de las almas debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia” (canon 1752).

En ese sentido, el obispo resalta que “no podemos permitir que se llame ‘San Diablo’ al cercano cerro que divide la cuenca amazónica de la cuenca del Río de la Plata, ni algún río o puente de la zona”.

“Pedimos a Dios la conversión al cristianismo de los funcionarios y autoridades andinas que ponen semejantes nombres a lugares en el Oriente” de Bolivia, exhortó.

Mons. Flock recordó que “la popular imagen de San Jorge lo muestra como caballero medieval montado en un caballo blanco metiendo su lanza en el dragón. Según la leyenda (de qué hay variantes) un dragón aterrorizaba una ciudad (a menudo identificada como Silca), exigiendo sacrificios incluso de vírgenes, hasta pedir la princesa, hija del rey”.

“San Jorge llegó a la ciudad y montado en su caballo blanco, luchó contra el dragón, hiriéndolo mortalmente con su lanza y rescatando a la princesa. Su historia sirvió para promover el cristianismo en la Europa pagana”, recordó.

El obispo Flock recordó una historia escalofriante ocurrida en agosto de 2024, cuando una adolescente de 17 años asesinó de 30 puñaladas a una niña de ocho años, “para realizar un ritual de su cosmovisión”, una razón más para no llamar “Puente San Diablo” al puente en cuestión.

El Obispo de San Ignacio de Velasco, elegido para este cargo en noviembre de 2016, ruega a San Jorge su “protección contra el mal, contra los ataques demoníacos, contra la peste, contra la lepra, contra las serpientes venenosas y ayuda para manejar situaciones difíciles”.

Finalmente exhorta a los fieles a asumir la siguiente resolución para este 2026, siguiendo la Palabra de Dios: “Sean santos, porque yo soy santo”. (Levítico 19,2; 1 Pedro 2,16).

Hasta el momento no hay pronunciamiento público de las autoridades locales sobre lo dispuesto por el obispo.