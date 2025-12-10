En el día de la Inmaculada Concepción, la localidad de Cotoca (Bolivia) recibió a cientos de miles de fieles para honrar a la Virgen. Las celebraciones contaron con la presencia del presidente Rodrigo Paz.

Como cada año, la festividad en honor a la Virgen de Cotoca se vivió con gran fervor y devoción en la Arquidiócesis de Santa Cruz, con actividades religiosas y culturales que reunieron a una multitud.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Hemos recibido a mucha gente, vinieron de muchas partes, he podido percibir algunas lágrimas, quizá de emoción, algunos con problemas, pero tenemos esa esperanza plena de que la Mamita les conceda lo que han venido a pedir”, expresó el párroco del santuario, P. Rubén Alvis, a EJU TV .

Procesiones, cantos y danzas típicas dieron color a la jornada del 8 de diciembre, cuyo momento central fue la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí.

Hasta el Santuario de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Cotoca llegó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz —quien por estos días cumple un mes en funciones— acompañado por ministros y autoridades regionales.

En su homilía, Mons. Leigue Cesarí se dirigió a las autoridades, con una exhortación a trabajar en unidad para superar la crisis que atraviesa el país. También agradeció su presencia y destacó el valor de su compromiso con la comunidad en esta fecha especial.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al dirigir unas palabras a los presentes, el presidente Paz destacó la importancia de la Virgen de Cotoca como símbolo de unión y esperanza para el pueblo boliviano, en particular en momentos de desafíos sociales y económicos.

“Necesitaremos mucha fe, porque más allá de tener este espacio de reencuentro de las familias bolivianas ante el manto de la Virgen, nos han dejado un país arrasado y sólo con fe podremos salir adelante”, afirmó el mandatario, según recoge La Patria .

Una multitud participó luego de la procesión con la imagen de la Virgen, que recorrió las calles de Cotoca con cantos y oraciones.