Al comenzar el año del centenario de la Guerra Cristera, conocida también como Cristiada, Mons. Pedro Mena, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán (México), resalta que “la historia es una gran maestra”.

Entrevistado por ACI Prensa en el marco de la próxima conferencia sobre “La resistencia cristera” —que brindará el sacerdote Javier Olivera Ravasi el viernes 6 de febrero a las 19:00 horas en el Foro Cine Colón de Mérida, Yucatán—, Mons. Mena, de 70 años, recordó que temas como la Cristiada, “cuando estudiamos la primaria, la secundaria, no eran temas que aparecieran en la historia de México”.

Sin embargo, subrayó que los cristianos “desde nuestra fe, tenemos que conocer toda la historia” y “aprender de este acontecimiento”, reconociendo que “siempre va a ser controversial, hay sus virtudes, hay sus defectos, hay sus excesos, pero yo creo que hay que aprender de este acontecimiento”.

Al abordar el lema que acompaña la convocatoria de la conferencia —“Donde hay cruz y sacrificio, nace la gloria”—, el obispo mexicano destacó que, como decía Tertuliano, “parece que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”.

El prelado recordó que cuando San Juan Pablo II en 1990 visitó San Juan de los Lagos, en la región conocida como los Altos de Jalisco —donde los cristeros tuvieron una presencia muy fuerte—, “una cosa que me llamó poderosamente la atención es que pusieron en la plaza, frente a la catedral [el lema] ‘Tierra de mártires’”.

Para Mons. Mena, el gran número de vocaciones que se encuentra en esa región, y en otras con marcada historia cristera, se explica porque los padres con frecuencia llevan a sus hijos “a los distintos lugares, y dicen: aquí vivió tal mártir, aquí fue párroco tal mártir, aquí este laico. O sea, ellos iban desde pequeños contemplando quiénes habían dado su vida por Cristo”.

La relación Iglesia-Estado en México

En las décadas que siguieron a la Cristiada —ocurrida oficialmente entre 1926 y 1929—, el gobierno no derogó las leyes opresivas de la libertad religiosa que dispararon la rebelión de los católicos, sino que dejaron en la práctica de aplicarlas.

Sin embargo, las dificultades no quedaron atrás. Mons. Mena recuerda cómo con ocasión del primer viaje del Papa Juan Pablo II a México, en 1979, “hubo quienes protestaron porque venía con su sotana, cuando estaba prohibido por las leyes que todavía existían en ese momento”.

En 1992 se reformó la Constitución de 1917 —de la cuál nacieron muchas de las restricciones que con los años detonarían la Guerra Cristera— y se reemplazó la llamada “Ley Calles” con la actual “Ley de asociaciones religiosas y culto público”. De esa forma, se restablecieron las relaciones entre Iglesia y Estado.

Con todo, ocasionalmente el vínculo entre Iglesia y Estado puede ser “un poco tenso”, reconoce el prelado, aunque “hay diálogo, hay puertas abiertas en donde vamos dialogando” con las autoridades.

Lecciones de la Cristiada para hoy

Para el Obispo Auxiliar de Yucatán, una lección importante que deja la gesta cristera en México, a un siglo de haber ocurrido, “es que tenemos que sentarnos a discernir siempre cómo estamos nosotros respondiendo como Iglesia”.

“Lo importante ahorita es conocer a profundidad, lo más que se pueda, este gran acontecimiento, sentarnos a discernir desde la palabra de Dios y de nuestra misión como Iglesia”, aseguró, alertando de una importante inquietud: “la evangelización que estamos llevando hoy en la Iglesia, ¿está creando cristianos maduros?”.

Sobre el apostolado a los jóvenes de hoy, inmersos en las redes sociales, el prelado destacó la importancia de “hacerlos pensar” y “meterlos en una dinámica en donde se sientan retados” y “que se cuestionen”.