La diócesis colombiana de Cúcuta informó que hay una persona que se está presentando como sacerdote católico con el nombre de “padre Manuel”, sin embargo, la diócesis indicó que “no pertenece al clero” local ni ha mostrado a sus autoridades la licencia que acredite que integra alguna institución de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, la diócesis señaló que “se ha conocido la presencia en algunas zonas de nuestra jurisdicción de una persona que se presenta como sacerdote católico bajo el nombre de ‘padre Manuel’ y que presuntamente pertenece a la comunidad de los franciscanos”.

Sin embargo, “tras revisar nuestros registros, esta persona no pertenece al clero incardinado en nuestra diócesis, ni ha sido presentada canónicamente con licencia ministerial por parte de ninguna diócesis o comunidad religiosa reconocida por la Iglesia Católica Apostólica y Romana”.

“Por este motivo —advirtió—, la Diócesis de Cúcuta no puede garantizar la validez ni la licitud de las celebraciones sacramentales que esta persona realiza, por lo que se recomienda a los fieles participar de los sacramentos en las parroquias y comunidades reconocidas oficialmente por la Iglesia”.

La Diócesis de Cúcuta afirmó que “la Iglesia Católica respeta el derecho constitucional a la libertad de cultos, sin embargo, tiene también la responsabilidad de cuidar la comunidad eclesial y la validez de sus sacramentos”.

“Invitamos a la comunidad a estar vigilante, a consultar con sus párrocos o con la Curia Diocesana ante cualquier duda, y a orar por la unidad de la Iglesia y por la fidelidad de todos los ministros”, expresó.

