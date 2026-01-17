A continuación presentamos un resumen de noticias del mundo católico de la semana pasada que quizás no ha visto:

Activista conservadora y conversa católica de Países Bajos prohibida de entrar al Reino Unido

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Eva Vlaardingerbroek, abogada, activista y católica conversa holandesa de 28 años, anunció en X que su autorización electrónica de viaje fue revocada a partir del 13 de enero y que no puede ingresar al Reino Unido.

El gobierno británico dijo que su "presencia en el Reino Unido no es propicia para el bien público" y que no puede apelar. El aviso llegó pocos días después de que acusara al primer ministro británico, Keir Starmer, de permitir "la violación y asesinato continuos de niñas británicas por parte de bandas de violadores migrantes" y criticara a Starmer por amenazar con bloquear X en nombre de la "seguridad".

Vlaardingerbroek fue recibida en la Iglesia Católica, junto con su padre, en abril de 2023 en Londres por el P. Benedict Kiely, sacerdote del Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham.

La Arquidiócesis de Sydney se adentra en el debate sobre la "globalización de la Intifada"

Las más leídas 1 2 3 4 5

La Arquidiócesis de Sydney (Australia) ha intervenido en el debate en torno a una investigación del gobierno de Nueva Gales del Sur sobre una ley que prohíbe frases como “globalizar la intifada” tras el ataque de Bondi Beach en diciembre de 2025.

La arquidiócesis rechazó la posibilidad de leyes sobre discursos de odio, según un informe de Catholic Weekly del martes, escribiendo en una presentación sobre la investigación: "Nuestra primera respuesta al discurso negativo debería ser un discurso mejor... Participar en un discurso cívico respetuoso debería ser posible sin la amenaza de arresto y enjuiciamiento".

La presentación continuó: “La mejor manera de protegerse contra la retórica del odio es educar a la gente en el discurso cívico y el comportamiento humano positivo”.

Advertencia maronita sobre la compra de tierras en el Líbano

La Liga Maronita del Líbano ha emitido una dura advertencia sobre lo que describe como un esfuerzo organizado para comprar tierras en varios distritos clave, incluidos Baabda, Jezzine, Zahle y el costero Chouf, según ACI MENA, agencia hermana en árabe de EWTN News.

En un comunicado desde Beirut, la liga enfatizó que la tierra en el Líbano no es solo un activo comercial, sino un elemento fundamental de la identidad histórica y cultural, en particular para la presencia cristiana del país. El consejo advirtió que las ventas de tierras no reguladas o impulsadas por la crisis podrían socavar el delicado equilibrio demográfico del Líbano y erosionar las arraigadas raíces comunitarias. Exigió garantías legales claras para prevenir las transacciones indiscriminadas.

La liga instó a los jóvenes cristianos a colaborar con las instituciones estatales a pesar de los desafíos de gobernanza de larga data, reafirmó su apoyo al presidente Joseph Aoun y reiteró su posición de que todas las armas deben permanecer exclusivamente en manos del estado para preservar la soberanía y la estabilidad.

El obispo Chami llama a la oración y al ayuno en medio de la agitación regional

Ante la creciente inestabilidad en Oriente Medio, el obispo Jean-Marie Chami, vicario patriarcal católico melquita para Egipto, Sudán y Sudán del Sur, hizo un llamamiento espiritual por la paz. Dirigiéndose tanto a creyentes como a personas de buena voluntad, hizo un llamamiento al ayuno, la oración y largos periodos de adoración eucarística, según informó ACI MENA.

Reconociendo la sensación generalizada de impotencia ante la violencia y la incertidumbre, el obispo enfatizó que la fe sigue siendo una respuesta poderosa cuando las soluciones humanas flaquean. Invitó a un compromiso espiritual de 40 días como preparación para la Cuaresma, ofrecido específicamente por la unidad entre los pueblos y la sanación de una humanidad herida.

La eparquía católica etíope celebra su décimo aniversario

La Eparquía de Bahir Dar-Dessie, la jurisdicción eclesiástica más joven dentro de la Iglesia católica etíope, está celebrando su décimo aniversario.

A pesar de la inestabilidad persistente en la región, el Eparca Lisane-Christos describió este hito, que coincide con la construcción de la primera catedral de la eparquía, como "una señal de una nueva era de gracia", según un informe de la agencia vaticana Fides

"Si bien la primera piedra se colocará durante la celebración del décimo aniversario de la Eparquía de Bahir Dar-Dessie, la construcción de la catedral es un proyecto a largo plazo que requerirá apoyo continuo una vez finalizadas las festividades", declaró.

Reacción violenta por la política de vacaciones en Egipto que excluye a católicos y protestantes

El ministro de Trabajo egipcio se enfrenta a una reacción violenta tras anunciar su decisión de conceder cinco días festivos pagados a los cristianos ortodoxos en Egipto, pero sólo tres a los católicos y protestantes del país.

“La Iglesia católica en Egipto sigue con gran preocupación la reciente decisión del gobierno respecto a los días festivos para los ciudadanos cristianos”, dijo el obispo Ibrahim Ishaq, patriarca de la Iglesia católica copta, según un informe de Manassa News.

El obispo enfatizó además su profundo pesar por la falta de plena igualdad entre las denominaciones cristianas, especialmente en lo que respecta a las celebraciones de los hijos de la Iglesia Católica. El obispo señaló que está en conversaciones con el gobierno egipcio para modificar la política e incluir a católicos y protestantes.

La Iglesia en Sri Lanka “hace una contribución significativa para reavivar la esperanza” tras el ciclón

La Iglesia Católica en Sri Lanka está brindando esperanza a las personas afectadas por el ciclón Ditwah y las inundaciones que arrasaron el país a finales del año pasado, informó la Agencia de Noticias Fides.

“La Iglesia católica en Sri Lanka está haciendo una contribución significativa para reavivar la esperanza”, afirmó el padre Basil Rohan Fernando, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Colombo, en el informe.

“La comunidad católica de Sri Lanka se ha involucrado y está comprometida con un único objetivo: infundir nueva esperanza”, continuó. “Hemos asumido una responsabilidad especial: mantener viva la esperanza. Esto se logra apoyando a muchas personas con asistencia material, financiera, pero también espiritual, psicológica y social, como sucedió durante la Navidad y continúa sucediendo hoy”.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.