El Papa León XIV recibió este sábado 17 de enero al Príncipe Alberto II de Mónaco, monarca que en noviembre no promulgó una ley favorable al aborto, destacando el lugar que ocupa la religión católica en el principado europeo.

El Príncipe Alberto se encontró hoy también con Mons. Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y los Organismos Internacionales.

“Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y se hizo referencia a la histórica y significativa contribución de la Iglesia Católica a la vida social del Principado”, señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano.

En la conversación, precisa el texto, también se centraron “en diversos temas de interés común, como la protección del medio ambiente, la ayuda humanitaria y la defensa y promoción de la dignidad humana”.

El Príncipe Alberto de Mónaco y el Papa León XIV en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



Por último, concluye el comunicado, “también hubo un intercambio de opiniones sobre la actualidad internacional, con especial énfasis en la paz y la seguridad, y la situación general en el Medio Oriente y en algunas regiones de África”.

En declaraciones a Monaco-Matin, Alberto II defendió su decisión de no promulgar la ley del aborto a fines del año pasado, destacando que “el marco actual respeta lo que somos en función del lugar que ocupa la religión católica en nuestro país, garantizando al mismo tiempo un acompañamiento seguro y más humano”.

En consecuencia, Mónaco mantiene la legislación vigente sobre el aborto. Aunque esta práctica fue despenalizada en 2019, sigue siendo ilegal y sólo se permite en tres supuestos excepcionales establecidos por ley en 2009: violación, riesgo para la madre y malformaciones fetales graves.

La Constitución de Mónaco reconoce a la fe católica como la religión oficial del principado, donde el 90% de la población profesa esta fe.

Foto conclusiva de la audiencia del Papa León XIV con el Príncipe Alberto II de Mónaco. Crédito: Vatican Media.



El Principado de Mónaco es un microestado soberano situado en la Riviera Francesa. Está bajo el gobierno de la dinastía Grimaldi desde hace siglos y es una monarquía constitucional que destaca por su estabilidad y su estrecha relación con Francia.

Es un centro global de riqueza y lujo, famoso por su política de bajos impuestos que atrae a millonarios de todo el planeta. Sus pilares principales son el turismo, el sector inmobiliario y eventos como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.