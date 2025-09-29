El Papa León XIV recibió en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano al príncipe heredero y primer ministro del Reino de Baréin, Salman bin Hamad Al Khalifa; y al presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Como es habitual, ambos dirigentes se reunieron después con el Secretario de Estado, el Cardenal Pietro Parolin, y con el funcionario de la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. Mirosław Stanisław Wachowski.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones de bin Hamad Al Khalifa en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se manifestó la voluntad de reforzarlas aún más. Los encuentros abordaron la política de Baréin de promover el “diálogo interreligioso” y la “coexistencia pacífica entre las diferentes religiones” del Reino, según el comunicado.

León XIV y el príncipe heredero de Baréin. Crédito: Vatican Media

Además, se discutieron otros temas de interés común, entre los que destacó la “urgente necesidad de poner fin a la guerra en Oriente Medio” y el compromiso compartido con la paz entre las naciones.

Por otro lado, el Vaticano informó que durante la reunión que mantuvo el jefe de Estado de Guinea Bissau en la Secretaría de Estado emergió con claridad “la contribución que hace la Iglesia al bien común” en el país africano. especialmente en los ámbitos educativo y sanitario.

Las más leídas 1 2 3 4 5

León XIV y el presidente de Guinea Bissau. Crédito: Vatican Media

Las conversaciones también incluyeron un intercambio de opiniones sobre la “situación política, social y económica del país” y sobre la actualidad internacional, reafirmando el interés de ambas partes por “fortalecer la cooperación y promover la paz y el desarrollo sostenible”, según el comunicado.



