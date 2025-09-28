Tras el rezo del Ángelus este domingo, el Papa León XIV expresó su cercanía con las poblaciones de Asia golpeadas por el devastador tifón Ragasa, que dejó graves daños en Filipinas, Taiwán, Hong Kong, el sur de China y Vietnam.

“En estos días, un tifón de excepcional magnitud se abatió sobre distintos territorios asiáticos, en particular Filipinas, la Isla de Taiwán, la ciudad de Hong Kong, la región de Guangdong y Vietnam. Me siento cercano a las poblaciones afectadas, especialmente las más pobres, y rezo por las víctimas, los desaparecidos, las numerosas familias desplazadas, la gran cantidad de personas que han sufrido dificultades, y también rezo por los que se empeñan en los trabajos de socorro y por las autoridades civiles”, dijo el Pontífice a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, este 28 de septiembre.

El Papa invitó a no perder la confianza en medio de la tragedia: “Invito a todos a la confianza en Dios y a la solidaridad. Que el Señor les dé fuerza y ánimo para superar la adversidad”.

El paso devastador de Ragasa

Según informó Euronews, el tifón Ragasa, uno de los más fuertes en golpear la región en años, causó al menos 28 muertes en el norte de Filipinas y Taiwán, antes de tocar tierra en China y disiparse el jueves sobre Vietnam.

Ragasa alcanzó su punto máximo el lunes, con ráfagas de hasta 265 km/h, convirtiéndose en el ciclón más fuerte del año. Tras pasar por Filipinas y Taiwán, golpeó Hong Kong y la provincia china de Cantón, para finalmente llegar debilitada a Vietnam, donde se degradó a tormenta tropical con vientos de 65 km/h.

Las consecuencias fueron graves: lluvias torrenciales, árboles arrancados y barrios enteros inundados. En la ciudad de Yangjiang, Cantón, más de 10.000 árboles quedaron destruidos y tuvieron que ser retirados con maquinaria pesada. En Zhuhai, los equipos de emergencia rescataron con lanchas neumáticas a vecinos atrapados en viviendas anegadas.

Mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas por Ragasa, Euronews informó que Vietnam evacuó a miles de personas en las provincias centrales y del norte este domingo, ante la inminente llegada del tifón Bualoi, que se desplaza más rápido de lo previsto y amenaza con tocar tierra en el país más tarde en el día.