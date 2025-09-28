La Municipalidad Provincial de Cajamarca envió al Papa León XIV una invitación oficial para presidir la celebración del Corpus Christi 2026, una de las festividades religiosas más representativas del norte del Perú.

La carta, firmada por el alcalde provincial, Joaquín Ramírez, fue entregada personalmente al Santo Padre el 10 de septiembre en Roma por el pintor cajamarquino José Chávez Tejada, durante una Audiencia General. El Pontífice recibió el documento “con mucho agrado”, según informó la delegación local.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el texto dirigido al Papa, Ramírez afirma que “nuestra ciudad de Cajamarca, en el Bicentenario de nuestra Independencia, se ve en la necesidad de reafirmar su identidad histórica, cultural, religiosa y de unidad espiritual, organizando las fiestas del Corpus Christi en el año 2026, con la ilusión de que este evento sea un acontecimiento de fe de carácter internacional”.

Asimismo, el alcalde destaca la tradición de esta solemnidad: “El Corpus Christi de Cajamarca representa una de las tradiciones religiosas más importantes del país. Su celebración data del siglo XVI y, desde entonces, ha sido motivo de profunda devoción popular, expresión cultural y social que ha permitido el fortalecimiento de la identidad cajamarquina, su cohesión social y su proyección al mundo”.

La carta añade que la presencia del Pontífice sería un signo de bendición: “Es seguro que la asistencia y presencia de vuestra Santidad en esta celebración significará una bendición para los cajamarquinos y todos los fieles del Perú. Su presencia nos permitirá renovar la fe y vivir con mayor compromiso el mensaje de Jesús en la fraternidad y el amor al prójimo”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, Ramírez expresa al Papa la gratitud del pueblo: “En nombre de todos los cajamarquinos, recibirá usted, Su Santidad, el agradecimiento eterno por considerar esta invitación, con la certeza de que su visita será una fuente de alegría y renovación espiritual”.

Entusiasmo en Cajamarca

En declaraciones a la Agencia Andina, Fernando Silva Martos, gerente de Turismo y Cultura de la municipalidad, señaló que la gestión contó con el respaldo de la diócesis y que “hay bastante entusiasmo por la relación del Papa con el Perú, con el norte del país y Cajamarca está presente”.

El funcionario explicó que “se conversó de la relación del Papa con el país, con Cajamarca al recorrer la provincia de Santa Cruz. A raíz de ello se acordó hacer la gestión para que venga el 2026, también invitar a los obispos del norte del país ya que el Corpus Christi es reconocida como una de las principales festividades tanto en Cusco como Cajamarca”.

Asimismo, subrayó que la propuesta “fue elevada a través de la Nunciatura, que es el canal religioso oficial, y con Relaciones Exteriores para que eleven el pedido formal a nivel del Gobierno”.

Silva reveló que “tenemos conocimiento de que el Santo Padre podría venir en junio o julio del 2026, coincide con nuestra festividad que es el 4 de junio”.

La invitación adquiere también un valor histórico, recordó el funcionario, porque “en Cajamarca se inició la evangelización en 1532 con el encuentro de dos mundos, la fusión de dos culturas, el fin del imperio inca. Estamos próximos a cumplir 500 años de aquel suceso histórico del encuentro entre Pizarro y Atahualpa, escenario del cambio de la historia mundial”.

La posible visita del Papa, añadió, sería “trascendental para que Cajamarca se visibilice al mundo, por el cariño que le tiene al Perú y por el vínculo con la religión católica. Cajamarca fue el inicio de la religión del nuevo Perú, esa fe se mantiene, se va activando y siempre estamos en esa línea”.