El Obispo de San Miniato, Mons. Giovanni Paccosi, anunció el 27 de septiembre que el Papa León XIV ha nombrado al P. Marco Billeri, sacerdote de la diócesis italiana, como su segundo secretario personal.

El P. Billeri trabajará junto al primer secretario personal del Papa, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga.

El P. Billeri, ordenado en 2016, continuó sus estudios en Roma, donde obtuvo un doctorado en derecho canónico. Ha servido como juez en el Tribunal Eclesiástico de Toscana, defensor del vínculo en los tribunales diocesanos de San Miniato y Volterra, maestro de ceremonias episcopal y secretario del consejo presbiteral.

Hasta ahora se desempeñaba como vicario parroquial en la parroquia de los Santos Esteban y Martín en San Miniato Basso.

En un comunicado, el obispo Paccosi calificó el nombramiento como “un gran regalo” para la diócesis. Recordó haber recibido una llamada personal del Papa la semana anterior pidiéndole su consentimiento para liberar al P. Billeri para esta nueva misión.

“Sentí alegría y también vértigo, al pensar que el P. Marco estará ahora en el corazón de la Iglesia de Cristo”, dijo el obispo e invitó a los fieles a rezar por Billeri y por la diócesis, señalando que una relación más estrecha con el Papa y con la Iglesia universal debería fortalecer la conciencia de su propia misión.

