El Cardenal Mauro Gambetti, Arcipreste de la Basílica de San Pedro, presidió esta mañana en la basílica vaticana la Misa y el rito de bendición de animales como caballos, vacas, ovejas, conejos, y gallos, una tradición en el Vaticano por la fiesta de San Antonio Abad que la Iglesia celebra el 17 de enero.

La Plaza Pío XII, ubicada junto a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, se ha convertido hoy en un gran establo, donde estaban los animales llegados desde la campiña del Lacio, que han sido bendecidos junto a una gran cantidad de caballos, siendo unos 50 de las fuerzas armadas y la policía, que estaban en la Vía de la Conciliación.

En la Misa que presidió a las 11:00 (hora local), el Cardenal Gambetti alentó a los ganadores a reflexionar en las veces que “el cuidado de los animales requiere tiempo, energía y sacrificio, sin resultados ventajosos” ante lo cual “quizás nos sintamos tentados a abandonar, a ceder la actividad a otros, a buscar soluciones fáciles”.

Los animales en la Plaza Pío XII junto a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



Según refiere Vatican News, el purpurado animó a recordar “la mirada de Dios que se posó sobre nosotros. Como en los orígenes de la creación, del mundo y del hombre, narrados en el Libro del Génesis: ‘Cada criatura es contemplada y vista en su belleza’”.

El cardenal resaltó que el esfuerzo se ve recompensado por la alegría de estar “bajo la mirada de Dios. Y al hombre se le ha confiado la tarea, la responsabilidad del jardín del Edén, para custodiarlo, para ofrecer descanso al cuerpo y al alma de los seres humanos y alimento y refugio a todos los seres vivos”.

El Cardenal Gambetti en el escenario de los ganaderos. Crédito: Vatican Media.



“Abramos nuestro corazón para encontrar al Señor y estrechar cada vez más pactos de amistad y alianza entre nosotros para hacer el bien en el mundo”, alentó.

El día de San Antonio Abad coincide con la 19ª Jornada del Ganadero, promovida por la Asamblea Italiana de Ganaderos (AIA). Al comienzo de la Misa, el presidente de la institución, Roberto Nocentini dirigió un saludo en el que aseguró el compromiso de los ganaderos de convertirse en guardianes de la creación y resaltó lo dicho recientemente por el Papa León XIV cuando dijo que “la economía no tiene valor en sí misma, sino en la medida en que protege la dignidad humana y la Creación”.

Caballos romanos en la Plaza Pío XII en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.



“Hoy más que nunca es importante defender las tradiciones y ofrecer a las personas alimentos controlados, genuinos y seguros”, dijo en la Plaza Pío XII Antonio Marongiu, un ganadero de 46 años, propietario de la empresa MM en Montalto di Castro, donde cría unas 600 ovejas.

Marongio contó que su “pasión nació cuando tenía seis años, pero hoy el futuro nos asusta un poco. Producir con criterios de calidad es muy caro y no siempre nuestro trabajo se remunera en proporción a nuestro esfuerzo”.

“Por suerte —concluyó— muchas asociaciones de ganaderos nos apoyan y la Iglesia comprende nuestro papel y nos acompaña con su mensaje, como se ve hoy”.