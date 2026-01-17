Las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Venezuela han publicado dos subsidios de animación misionera, con el objetivo de “fortalecer la conciencia misionera en las familias y los adultos mayores” del país.

En una entrevista con ACI Prensa, Luis Mindiola, secretario nacional de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe —una de las cuatro Obras Misionales Pontificias— dijo que estos subsidios facilitan a las familias “un encuentro personal con Jesús, que les impulse a la cooperación con la misión universal de la Iglesia desde cada realidad local”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

OMP Venezuela ofrece estos subsidios durante todo el año, con “una metodología sencilla y adaptable a cada comunidad”, orientados a un tema mensual relacionado con el mundo misionero y al tiempo litúrgico que corresponda. Para el primer trimestre del año, se han tomado como temas:

Enero: Se centra en la Jornada Nacional de la Infancia Misionera (JONIAM), celebrada el último domingo del mes en Venezuela. Las OMP Venezuela motivan a ayudar a niños y adolescentes a vivir la experiencia misionera de su fe, cultivando su relación con Dios mediante la oración y fomentando su compromiso misionero.

Febrero: En el marco de la XXXIV Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, a celebrarse el 11 de febrero, la organización invita a ser instrumentos de esperanza y consuelo al estilo del Buen Samaritano, que ama llevando el dolor del otro en su corazón.

Marzo: OMP Venezuela propone estrategias para vivir la Cuaresma a través de la meditación de las Sagradas Escrituras y la práctica de los sacramentos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Estas son dos guías que atienden poblaciones diferentes. La guía dirigida a las familias busca transformar el hogar en una comunidad misionera, brindando a los miembros de la familia espacios de diálogo y oración compartida con otras familias”, dijo Mindiola.

El subsidio familiar propone dinámicas para ayudar a que cada hogar descubra su vocación de “ser testimonios en su entorno, fomentando la hospitalidad, la solidaridad y la oración por las misiones desde la vida cotidiana”.

“En cuanto a la guía para los adultos mayores, busca ser un recurso de acompañamiento espiritual que revalorice el rol del adulto mayor como protagonista de la misión a través del apostolado de la oración y el ofrecimiento del dolor”, explicó el secretario nacional.

“Esta guía ofrece un espacio de escucha y reflexión que permite al anciano integrar su experiencia de vida y su fe en la labor evangelizadora de la Iglesia, convirtiéndose en intercesores permanentes de los misioneros y por la salvación de su familia y comunidad”, añadió.

Mindiola señaló que es indispensable “fomentar la fe en estos dos pilares de la sociedad”, lo que representa “una tarea urgente y estratégica para la Iglesia en Venezuela”.

“En el actual momento histórico, marcado por la crisis social y el fenómeno migratorio, estas guías no son solo material formativo, sino un soporte espiritual y emocional”, dijo.

“Por tanto, La fe vivida en familia transforma el hogar en un espacio de consuelo y esperanza, evitando que la desesperanza o la indiferencia se apoderen de sus miembros”, concluyó.

Aquí puede descargar la Guía de Encuentro para Familia y la Guía de Encuentro para Abuelos.