Conocida como "la perla de Kiev" y con cien años cumplidos en 2019, la Catedral de San Nicolás debía regresar a la Iglesia Católica en 2022. Sin embargo, esto ocurrió recién el 6 de enero de 2026.

La devolución de la catedral a la Iglesia Católica se concretó después de innumerables retrasos e idas y venidas entre las autoridades locales y eclesiales, con un acuerdo para el uso gratuito de la iglesia.

El acuerdo fue firmado por el rector de San Nicolás, el sacerdote oblato Pavlo Vyshkovky, tras un largo proceso para obtener justicia a través de memorandos, peticiones y presentaciones ante los tribunales en tres niveles. Finalmente, se confirmó la legitimidad de la solicitud para usar la iglesia.

"No ha sido fácil en los últimos meses, ya que fue necesario modificar la resolución de la CMU y defender los términos justos del contrato", declaró el párroco en una publicación de Facebook.

En virtud del acuerdo, la parroquia recibe el derecho de uso de la iglesia, mientras que el edificio sigue siendo propiedad estatal y está inscrito en el presupuesto de la Casa Nacional de Órgano y Música de Cámara de Ucrania. La comunidad fue autorizada a celebrar servicios religiosos y realizar obras de restauración a su propio costo, de conformidad con los requisitos para la protección del patrimonio cultural.

El acuerdo se celebró con un servicio religioso, al que asistieron el Nuncio Apostólico en Ucrania, Mons. Visvaldas Kulbokas; el Obispo de la Diócesis de Kyiv-Zhytomyr, Mons. Vitaliy Kryvytskyi; y el rector de la parroquia de San Nicolás, P. Pavlo Vyshkovskyi.

También asistieron la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko; la subjefa de la Oficina del Presidente de Ucrania, Iryna Vereshchuk; la representante de la Oficina del Presidente, Olena Kovalska; la ministra de Cultura, Tetyana Berezhna; y el diputado popular de Ucrania, Rostyslav Tistyk.

La comunidad parroquial luchó por el derecho a unas condiciones de uso dignas. Poco a poco, los feligreses se acercaron a su objetivo. Inicialmente, el Ministerio de Cultura les había concedido solo cinco años de uso, luego diez. Sin embargo, según el P. Vyshkovsky, persistieron y lograron enmiendas a la resolución, ampliando así el período de uso que actualmente permite la ley ucraniana.

Sin embargo, la comunidad no obtuvo todos los cambios solicitados. El párroco, en su publicación de Facebook, dijo que comprende el dolor de los feligreses y sus dudas sobre la posibilidad de tener que esperar años mejores para que se produzcan cambios legislativos. Pero, añadió, “para nosotros, hoy marca una nueva etapa en el doloroso camino hacia nuestra liberación del yugo de la herencia y las leyes soviéticas”.

La Iglesia enfatizó en un comunicado que “si bien este no es un acuerdo perfecto, ya que aún no se ha hecho justicia plena, es lo correcto. Después de todo, este es el futuro de la parroquia para los próximos 50 años. Esto es solo el comienzo de una nueva historia, pero en este caso, el párroco, Padre Pavlo Vyshkovsky, OMI, agradece a todos los que contribuyeron a esta importante victoria y pide a quienes nos cuidan un mayor apoyo con sus oraciones”.

La Catedral de San Nicolás, construida en estilo neogótico entre 1899 y 1909 según un diseño del arquitecto Wladyslaw Horodecki, cuenta con dos torres puntiagudas de 62 metros de altura y es la segunda iglesia católica más antigua de Kiev, después de la iglesia de Alejandro.

Cumplió su función original solo brevemente, ya que la iglesia fue clausurada por el régimen comunista en la década de 1930. Posteriormente, fue usada como almacén y sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial. Parcialmente renovada después de la guerra, la catedral albergó el archivo regional y la Casa de Órgano y Música de Cámara.

