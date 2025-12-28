El Papa León XIV ha enviado tres camiones con ayuda humanitaria a las zonas de Ucrania más afectadas por los bombardeos, donde la población sufre una grave escasez de electricidad, agua y calefacción.

Así lo reveló este sábado 27 de diciembre el Cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, a los medios vaticanos.

Los vehículos transportaban alimentos especiales que, al disolverse en una pequeña cantidad de agua, se convierten en sopas energéticas con pollo y verduras, pensadas para responder a las necesidades urgentes de la población civil en contexto de guerra.

Según explicó el cardenal polaco, se trata de “una pequeña caricia del Papa León XIV, un alivio vital para las familias ucranianas con motivo del domingo de la Sagrada Familia de Nazaret, que se celebra el próximo 28 de diciembre”.

El gesto, añadió, muestra “cómo Dios, nacido en una familia así, siempre quiere estar donde la humanidad corre peligro, donde la humanidad sufre, donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono”.

Presencia concreta junto a quienes sufren

Antes de la Nochebuena, tres camiones cargados con ayuda humanitaria de la empresa coreana Samyang Foods llegaron al Vaticano. Como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, también durante el pontificado del Papa Francisco, la ayuda fue desviada posteriormente hacia las zonas de guerra más duramente castigadas por los bombardeos, “donde no hay electricidad, agua ni calefacción”.

Los camiones alcanzaron finalmente su destino. De este modo, concluyó el cardenal Krajewski, el Papa León XIV “no sólo reza por la paz, sino que quiere estar concretamente presente en las familias que sufren”, reafirmando la cercanía del Pontífice con el pueblo ucraniano en medio del conflicto.