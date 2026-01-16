“Santo Padre, El Roció tiene que visitarlo”, dijo un peregrino español al Papa León XIV poco antes de que comenzara la Audiencia General en la Plaza de San Pedro el pasado miércoles. “Bueno, vamos a ver”, contestó el Pontífice con una sonrisa.

Rocieros invitan al Papa León XIV a visitar la aldea de El Rocío en su próximo viaje a España.



El Papa ha dejado la puerta abierta a la posibilidad con un "vamos a ver, vamos a ver".



León XIV ha querido mandar “recuerdos a Don Emilio”, refiriéndose a Emilio Rodríguez, vicario… pic.twitter.com/F57vTHwfZK — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) January 13, 2026

El Rocío es una aldea conformada por calles de arena, que sus habitantes suelen recorrer a caballo, situada en el municipio de Almonte, en la provincia de Huelva. Este singular rincón del sur de España es famoso por acoger cada año la Romería del Rocío, una de las peregrinaciones más importantes del mundo.

La festividad tiene lugar durante Pentecostés y atrae a cientos de miles de peregrinos, tanto de España como del extranjero, que peregrinan a pie, a caballo o en carreta por los senderos del Parque Nacional de Doñana hasta llegar a la aldea, donde se encuentra la ermita que guarda a la venerada Virgen del Rocío.

Aunque todavía no ha llegado la esperada confirmación del Vaticano, la visita a España del Papa León XIV el próximo mes de junio parece más que probable. Madrid, Barcelona y Canarias serían, en principio, los destinos que recorrería, según afirmó el Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid, el pasado 9 de enero tras mantener una reunión en la Secretaría de Estado.

De añadirse esta nueva parada al itinerario del probable viaje apostólico de León XIV, seguiría los pasos de uno de sus predecesores, San Juan Pablo II, el único pontífice que ha visitado El Rocío.

El Papa de los jóvenes llegó a la aldea de Almonte en helicóptero un 14 de junio de 1993. De aquella histórica visita se recuerda especialmente el silencio de los peregrinos mientras que el entonces pontífice rezaba arrodillado ante la imagen de la Virgen, venerada en muchos rincones del mundo.

Tras bendecir los 89 simpecados de las hermandades que entonces existían, San Juan Pablo II salió al balcón —hoy llamado “el balcón del Papa” — y ante trescientos mil fieles exclamó: “¡Qué todo el mundo sea rociero!”.

Después de que el pasado miércoles los peregrinos españoles realizaran esta espontánea invitación al Papa León XIV, en el vídeo difundido en redes sociales se puede escuchar al Santo Padre enviar sus recuerdos al sacerdote agustino Emilio Rodríguez, Vicario General de Huelva y amigo cercano suyo.

Ambos se conocieron en Argentina, cuando el sacerdote ejercía su servicio en la precordillera de los Andes. También coincidieron en varias ocasiones durante las visitas a España de Prevost como superior general de la Orden de San Agustín. De hecho, llegó a visitar la ciudad de Huelva en al menos dos ocasiones.

Tras la elección de León XIV en mayo de 2025, el sacerdote Emilio Rodríguez habló sobre una posible visita del Papa a esta ciudad del sur de España: “¿Por qué no?, nunca se sabe. Aún es un Papa joven, que podrá viajar y que le ha dado la vuelta al mundo no sé cuantas veces. Siempre puede haber una invitación para que nos visite”, dijo al diario Huelva Información.