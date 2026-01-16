Cada día, seminaristas llegados de todos los rincones del mundo salen en bicicleta desde el Seminario Internacional Bidasoa, su hogar a las afueras de Pamplona (España), rumbo a la Universidad de Navarra, donde gracias a una beca reciben una formación completa antes de regresar a sus países.

De América Latina, Europa, África y Asia, los seminaristas conviven y se forman en un ambiente de confianza, libertad y clima familiar en este centro, querido por San Josemaría Escrivá para responder a la llamada de San Juan Pablo II de fundar un seminario ideal donde se reuniera la excelencia.

Fruto de ese deseo nació el Seminario Internacional Bidasoa, erigido por la Santa Sede en 1988 y situado en Cizur Menor (Navarra). Su misión principal es formar a seminaristas enviados por sus obispos para que, tras completar su formación, regresen a sus diócesis de origen y sean ordenados sacerdotes.

Seminaristas de visita en Roma. Crédito: P. Alejandro Vázquez-Dodero

“Una experiencia que transforma nuestra vida”

“Mi experiencia aquí en cinco años ha sido muy buena”, comenta a ACI Prensa el seminarista Alexander Binsar, de Indonesia, que se encuentra en su quinto año del Bachillerato en Teología.

De todos estos años, el joven valora especialmente el acompañamiento de los formadores y la convivencia diaria. “No se trata sólo de sacar el título, sino que es una experiencia que transforma nuestra vida, que cada vez está más cerca de Dios, lo que puede ayudar nuestro cargo pastoral en el futuro”.

Afirma que uno de los mayores retos ha sido la convivencia intercultural. El seminario acoge alrededor de 100 seminaristas de 19 países, una experiencia que le ha permitido comprender de forma concreta “la universalidad de la Iglesia”.

También subraya la importancia de regresar a su diócesis: “Aquí vivimos como en el cielo, pero hay que volver a tocar la tierra”. Su objetivo final es claro: volver a Indonesia y servir allí como sacerdote diocesano, llevando consigo todo lo aprendido durante estos años de formación.

Estudiantes del Seminario Internacional Bidasoa, en Pamplona, junto al P. Alejandro Vázquez. Crédito: Cortesía P. Alejandro Vázquez-Dodero

El único reto: identificarse con Jesucristo

El seminario, junto con las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra y la campaña Becas Perpetuas Sacerdotes, conforma un proyecto estratégico de la universidad destinado a garantizar, de forma estable y permanente, la formación integral de seminaristas y sacerdotes de todo el mundo, especialmente de aquellos procedentes de países con escasos recursos.

El P. Alejandro Vázquez-Dodero es formador del seminario, confiado a la Prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, y director de desarrollo de las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra.

“En Bidasoa combinamos esa formación espiritual propia de quien aspira al sacerdocio con una formación académica sólida y una formación pastoral, para que sepan desenvolverse como sacerdotes en sus países de procedencia”, precisa en conversación con ACI Prensa.

El P. Alejandro reflexiona sobre el reto de formar seminaristas de culturas tan diversas. “Es fácil si partes de la base de que Jesucristo es el mismo para todos. El reto único y exclusivo es que se identifiquen con Jesucristo, que se sepan acompañados por el Espíritu Santo y que vayan de la mano de María”, afirma.

Destaca también que uno de los aspectos más valorados por los obispos que envían seminaristas y sacerdotes es el acompañamiento personal y el cuidado integral de la persona.

“Para nosotros, ellos son fundamentalmente seminaristas y sacerdotes. Están siendo estudiantes, sí, pero ante todo son lo que son”.

La Universidad de Navarra también lanzó en 2025 un proyecto llamado Becas Perpetuas Sacerdotes, con la finalidad, según explica el P. Alejandro, de “servir a la Iglesia para servir al mundo”. La campaña busca crear fondos permanentes que garanticen a perpetuidad la formación de seminaristas y sacerdotes.

Juan Armando Méndez junto a sus compañeros del seminario. Crédito: Cortesía de Juan Armando Méndez

Amistades que perduran en el tiempo

Tras siete años en España, el sacerdote mexicano Juan Armando Méndez Sosa regresó el pasado agosto a su hogar, Puebla, donde es vicario parroquial y juez del tribunal eclesiástico. “Ha sido muy bonito regresar a mi país después de muchos años”, cuenta a ACI Prensa.

Sobre su experiencia formativa en la Universidad de Navarra, no duda en decir que “fue maravillosa”. Resalta en concreto la integración equilibrada de las cuatro dimensiones de la formación sacerdotal: espiritual, intelectual, pastoral y comunitaria.

Sacerdote diocesano Juan Armando Méndez Sosa. Crédio: Cortesía de Juan Armando Méndez

Al reflexionar sobre lo que más necesitan hoy los seminaristas, explica que deben “responder a las necesidades que la Iglesia nos presenta hoy, y eso implica que nos formemos muy bien”, así como “dejarnos moldear por Dios para servir a la Iglesia como la Iglesia quiere y necesita ser servida”.

Por último, destaca que valora profundamente las amistades que forjó en Bidasoa, que aún perduran en el tiempo: “Se guarda un cariño muy especial”, y asegura con convicción que el Seminario de Navarra ha cumplido el ideal de excelencia impulsado por San Juan Pablo II.