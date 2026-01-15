Las visitas ad limina Apostolorum retoman su calendario ordinario en el mes de enero con la llegada a Roma de varios episcopados nacionales. Según el programa del Vaticano, los obispos de Eslovenia serán los primeros en iniciar estas visitas y lo harán este viernes 16 de enero.

Posteriormente, según el calendario que maneja la basílica San Juan de Letrán en Roma, el lunes 19 de enero será el turno de los obispos de Puerto Rico, mientras que a finales de mes, el lunes 26 de enero, acudirán los obispos del Perú.

Las visitas ad limina constituyen una obligación canónica que los obispos diocesanos deben cumplir, por lo general, cada cinco años.

Durante estos encuentros, los prelados peregrinan a Roma para rezar ante las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, presentar un informe detallado sobre la situación pastoral, social y eclesial de sus diócesis, y mantener encuentros con los distintos dicasterios de la Curia Romana.

Además de las reuniones institucionales, las visitas ad limina incluyen celebraciones litúrgicas, en particular en las basílicas papales de Roma, entre ellas la basílica de San Juan de Letrán, catedral del Obispo de Roma, donde los obispos suelen concelebrar la Eucaristía como signo de comunión con la Iglesia universal.