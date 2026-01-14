El Tribunal de Casación del Vaticano ha despejado el camino para la fase de apelación del juicio sobre los fondos de la Secretaría de Estado —comúnmente vinculado en los titulares al Cardenal Angelo Becciu— rechazando los últimos desafíos procesales y aceptando la recusación del Promotor de Justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, en el caso.

En dos fallos separados —uno breve y otro de ocho páginas— el tribunal cerró las disputas restantes que habían detenido el proceso de apelación sobre la inversión de la Santa Sede en una propiedad de lujo en Sloane Avenue, Londres (Inglaterra).

Las decisiones de Casación significan que la apelación continuará sin Diddi, y también confirman el hallazgo previo del tribunal de apelación de que la oficina del promotor presentó su propia apelación de manera incorrecta y fuera de los procedimientos y plazos requeridos. Como resultado, la fase de apelación se centrará principalmente en las apelaciones de la defensa — que podrían, en el mejor de los casos, conducir a la reducción de las sentencias o incluso a la absolución de algunos acusados.

El juicio de apelación está programado para reanudarse el 3 de febrero.

Lo que decidió el tribunal de Casación

El caso llegó al Tribunal de Casación tras una serie de enfrentamientos procesales en el tribunal de apelación, incluyendo:

— mociones de la defensa solicitando la recusación de Diddi tras comunicaciones interceptadas que sugerían contactos con personas involucradas en el caso más amplio;

— argumentos de la defensa de que la apelación del promotor era inadmisible porque no siguió las reglas y los plazos procesales; y

— un contraataque de la oficina del promotor buscando impugnar al propio tribunal de apelación — intentando efectivamente detener el proceso al disputar la autoridad del tribunal para declarar inadmisible la apelación del promotor.

El Tribunal de Casación del Vaticano aceptó la decisión de Diddi de abstenerse del caso, un movimiento que efectivamente pone fin al impulso para forzar un fallo formal en su contra. En su fallo más detallado, el tribunal reafirmó que la apelación del promotor fue presentada incorrectamente y que el tribunal de apelación actuó correctamente al declararla inadmisible.

El tribunal está presidido por el Cardenal Kevin Joseph Farrell, con los cardenales Matteo Zuppi, Augusto Paolo Lojudice y Mauro Gambetti entre los jueces, junto con otros miembros del panel.

Antecedentes: Acuerdo de Londres y primeros veredictos

El juicio más amplio se centra en la gestión financiera del Vaticano vinculada a la Secretaría de Estado y su inversión inmobiliaria en Londres. Los fiscales del Vaticano argumentaron que intermediarios trabajaron juntos para extraer dinero de la Santa Sede mientras el control de la propiedad cambiaba entre financieros.

Becciu —el primer cardenal juzgado por un tribunal civil del Vaticano tras una decisión del papa Francisco— fue condenado en el veredicto de primera instancia y sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por cargos que incluyen malversación y fraude. Otros acusados también recibieron sentencias de prisión, incluyendo a Enrico Crasso (siete años), Raffaele Mincione (cinco años y seis meses), Cecilia Marogna (tres años y nueve meses) y Gianluigi Torzi (seis años). En total, las condenas de primera instancia sumaron aproximadamente 37 años de prisión, junto con una orden de confiscación de 166 millones de euros (193.6 millones de dólares), aunque varios acusados fueron absueltos de algunos cargos.

La fase de apelación se ha desarrollado en un contexto vaticano cambiado después de la muerte del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV, quien ha señalado que tiene la intención de dejar que la justicia vaticana proceda sin el tipo de intervenciones papales que marcaron etapas anteriores del caso.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Stampa.