El Papa León XIV nombró Nuncio Apostólico en Albania a Mons. Miroslaw Adamzcyk, quien hasta ahora desempeñaba ese cargo en Argentina.

La noticia fue comunicada en la mañana del miércoles por la Nunciatura Apostólica en Argentina a través de la Agencia AICA .

Mons. Miroslaw Adamzcyk, de origen polaco, se desempeña como Nuncio en Argentina desde 2020 y continuará en el cargo hasta su partida del país con destino a Albania.

Mons. Daniele Liessi, actual consejero de la Nunciatura, quedará como encargado de negocios hasta la llegada del nuevo Nuncio, que aún no ha sido nombrado.

Al conocerse la noticia, la Conferencia Episcopal Argentina hizo llegar su “afecto y reconocimiento por todos estos años de servicio en nuestra patria”.

“Nos unimos a su acción de gracias al Señor por este tiempo de acompañamiento durante los últimos años del pontificado de Francisco y los primeros pasos del ministerio petrino de León XIV”, expresaron los obispos argentinos.

“Sabemos que representar al Santo Padre en su patria de origen ha sido para usted una responsabilidad adicional cuya aceptación y entrega valoramos seriamente”, añadieron, con el deseo de “acompañarlo en este nuevo destino con nuestra oración y cercanía fraterna”.

Finalmente, encomendaron su ministerio a la intercesión de Nuestra Señora de Luján.

¿Quién es Mons. Miroslaw Adamczyk?

Nacido en Gdansk, Polonia, el 16 de julio de 1962, recibió su ordenación sacerdotal el 16 de mayo de 1987.

Ingresó al Servicio Diplomático de la Santa Sede en 1993 y prestó sus servicios en las nunciaturas apostólicas en Madagascar, India, Hungría, Bélgica, Sudáfrica y Venezuela.

El 22 de febrero de 2013 fue nombrado arzobispo titular de Otricoli y nuncio apostólico en Liberia; recibiendo su consagración episcopal el 27 de abril de 2013.

El 8 de junio de 2013 fue nombrado Nuncio Apostólico en Gambia; el 21 de septiembre de 2013 fue destinado a Sierra Leona y el 12 de agosto de 2017, Nuncio Apostólico en Panamá. Desde el 22 de febrero de 2020 se desempeña como delegado papal en Argentina.