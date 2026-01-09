En preparación al Encuentro Nacional Misionero, que se celebrará en mayo de 2026, las reliquias de Santa Mama Antula recorren distintas diócesis de Argentina y este fin de semana estarán en la ciudad balnearia de Necochea, en la Diócesis de Mar del Plata.

Las reliquias permanecerán en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, donde se celebrarán dos Misas especiales en las que los fieles pueden acercarse a tomar gracias: el sábado 10 de enero a las 20:30 horas y el domingo 11 a las 20:00 horas.

El recorrido de las reliquias partió en septiembre de 2025 desde la sede de Obras Misionales Pontificias (OMP) de la Diócesis de Chascomús, y visitarán un total ocho regiones pastorales.

Este itinerario tiene tres propósitos: el primero de ellos, animar la preparación hacia el Encuentro Nacional de Grupos Misioneros que se llevará a cabo en mayo en la ciudad de Córdoba; en segundo lugar, dar a conocer la vida y obra de Santa Mama Antula, patrona de las misiones, quien recorrió el país llevando el mensaje del Evangelio a todos sin distinción; y por último, fortalecer lazos de sinodalidad entre parroquias, capillas, colegios y congregaciones, siendo así una sola Iglesia en misión.

Quienes deseen visitar las reliquias este fin de semana, pueden hacerlo en la parroquia ubicada en Calle 6 entre 83 y 85, frente a la Plaza San Martín de la Villa Díaz Vélez, de la ciudad de Necochea.

¿Quién fue Santa Mama Antula?

Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, nació en 1730 en Santiago del Estero. Trabajó desde muy joven con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales. Luego partió a Buenos Aires, donde se dedicó durante 20 años a predicar el mensaje de Cristo.

En 1795 fundó la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires, la que aún cumple su misión bajo el cuidado de la Congregación Hijas del Divino Salvador. Falleció el 7 de marzo de 1799 en esa residencia. Sus restos descansan en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires.

El milagro que permitió su beatificación fue aprobado el 4 de marzo de 2016. Este consistió en la recuperación inexplicable, en 1904, de la religiosa María Rosa Vanina, de las Hijas del Divino Salvador. La religiosa sufría de una colecistitis aguda con shock séptico, y los médicos le habían pronosticado una muerte segura.

El milagro que hizo posible su canonización fue la curación inexplicable de un hombre argentino que había sufrido un ictus isquémico con infarto hemorrágico en varias zonas, a lo que luego se le sumaron un shock séptico resistente con fallo multiorgánico y un coma profundo, con esperanza de vida nula.