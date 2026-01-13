Una senadora estatal en Nueva York (Estados Unidos) está impulsando un aumento de la seguridad tras múltiples delitos en parroquias católicas.

Varias iglesias católicas en Staten Island han sido vandalizadas o atacadas en las últimas semanas, en lo que la senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton describió como actos “viles” de profanación y robo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Senator Scarcella-Spanton’s Statement on Incidents of Defacement at Catholic Churches pic.twitter.com/h3N4RLyg8K — Senator Jessica Scarcella-Spanton (@NYSenator_JSS) January 11, 2026

La iglesia de St. Sylvester fue profanada con heces humanas el día de Navidad, según reportes de noticias locales, y las imágenes de la cámara captaron al vándalo cometiendo el acto durante la Misa matutina de Navidad.

El P. Jacob Thumma dijo a medios locales que el autor “[parecía] que podría ser una persona sin hogar o perturbada”.

“Siento pena por él y me pregunto por qué hizo eso en el alegre día de Navidad”, dijo el sacerdote en ese momento.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la iglesia católica de St. Roch el 28 de diciembre, mientras tanto, un delincuente irrumpió en la rectoría y, según se informó, robó una toalla.

En la iglesia católica de St. Ann, en el vecindario de Dongan Hills, un agresor habría interrumpido una Misa de las 7:00 a.m. al romper una estatua de un ángel, arrebatar el misal y una cruz del altar, tirar flores y dañar el piso de mármol del santuario.

Se informó que dos agentes de policía que respondieron al incidente resultaron heridos.

“Nadie debería sentirse inseguro donde reza”

Scarcella-Spanton dijo en una entrevista el 13 de enero que se ha puesto en contacto con las iglesias y con la comisaría local respecto de los ataques, que han ocurrido dentro de su distrito.

La senadora dijo que no parece que los incidentes hayan sido coordinados. “Sí parece que fueron incidentes singulares y no un esfuerzo organizado”, afirmó.

Aun así, “queremos una reunión con la comisaría y con el clero”, dijo, “sólo para ver si hay algo que podamos hacer para ayudarles”.

Scarcella-Spanton apuntó al programa del gobierno de Nueva York para proteger a las comunidades de los crímenes de odio, que distribuye subvenciones gubernamentales para proteger a instituciones vulnerables. Los lugares de culto pueden acceder a esos fondos, dijo.

“Esto es para seguridad, ya sea con personas o cámaras”, de cualquier manera, señaló.

La senadora compartió que el ataque a St. Ann la afectó particularmente.

“Yo crecí en Dongan Hills, donde está St. Ann”, dijo. “Mis hijos fueron al preescolar allí”, recordó, señalando que allí también ella recibió catequesis católica.

“No puedo imaginar lo aterrador que debió haber sido para la gente” durante el ataque, dijo.

En su declaración, Scarcella-Spanton dijo que estaba “sumamente preocupada” por los incidentes.

“La iglesia es un lugar de paz y reflexión; nadie debería sentirse inseguro donde reza”, dijo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.