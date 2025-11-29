La Asociación Internacional de Exorcistas condenó la continua profanación de iglesias en Italia y que van “desde el robo de hostias consagradas hasta el atroz sacrilegio de un lugar de culto”.

En un comunicado publicado el 29 de noviembre, la Asociación denunció que los hechos ocurridos en las últimas semanas muestran que “no hay límite para los actos de blasfemia, siempre más extendidos en Italia y en el extranjero: un plan que parece casi organizado y que, en todo caso, es inspirado por el padre de la mentira, el enemigo de Dios y de la humanidad”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Los exorcistas pusieron como primer ejemplo el “gravísimo y repugnante acto de sacrilegio” del que fue objeto el 25 de noviembre la iglesia de San Nicola di Bari en Ostia, Diócesis de Roma.

Ese día, “desconocidos, vándalos, por decirlo suavemente, irrumpieron en la iglesia, profanándola con excrementos humanos esparcidos en varias partes del edificio, incluido el altar donde se celebra el Sacrificio Eucarístico”, denunciaron.

La Asociación indicó que tanto el Vicario General para la Diócesis de Roma, Cardenal Baldassare Reina, como el Obispo Auxiliar del Sector Sur, Mons. Renato Tarantelli Baccari, “expresaron su profundo pesar y su firme condena por este acto sacrílego, calificándolo de violencia espiritual contra la fe y los sentimientos religiosos de los creyentes”.

Aunque este hecho está siendo investigado, actos similares “se cometieron a principios de noviembre en Piamonte”, advirtió. El comunicado recordó que “en la iglesia parroquial de la Asunción de la Virgen María, en Casale Monferrato (Alessandria), se quemó un texto sagrado. Además, en el centro de la nave, desconocidos dejaron basura”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Los exorcistas señalaron que, sin duda, se trató de un caso vinculado a Halloween, “un evento que, lamentablemente, se subestima peligrosamente”.

Además, aproximadamente hace un mes, también en Piamonte, “en Salsasio di Carmagnola (Turín), una pareja fue sorprendida por el párroco consumando relaciones sexuales dentro de la iglesia parroquial. A continuación, se celebró una liturgia reparadora por el vergonzoso acto sacrílego”.

Otro caso de profanación sucedió a finales de octubre en la iglesia del Monasterio de Santa Margarita en Bevagna, Arquidiócesis de Spoleto-Norcia, donde fueron robadas las hostias y vasos sagrados.

También en el extranjero

La Asociación Internacional de Exorcistas señaló que fuera de Italia también han sucedido actos de “profanación de un lugar sagrado, o uno cargado de recuerdos religiosos, incluso a plena luz del día, con el objetivo explícito de causar el mayor escándalo posible entre los fieles”.

El comunicado puso como ejemplo el festival Ex Tenebris Lux que se celebró en Francia, “en una iglesia desacralizada de Montpellier, también el pasado Halloween”. “¿El título? ‘Halloween Oscuro’: en esencia, una mascarada terrorífica con performance de una misa negra (el fervor ocultista no escatima en imaginación)”.

“Cabe precisar que las tumbas de dos obispos aún se encuentran en la iglesia, hecho que ha provocado la indignación del arzobispo de Montpellier, Norbert Turini, y de los fieles, quienes han lanzado una petición”, señala la Asociación.

Además, “el arzobispo recordó la definición de laicidad, que, según las leyes de la República Francesa, ‘no consiste en borrar toda presencia religiosa de la esfera pública’, sino que ‘exige el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias’”.

La Asociación, que reúne exorcistas de varias partes del mundo, indicó que “este inaceptable acto de profanación recuerda los actos imprudentes cometidos no hace mucho, incluso en el Altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro”.

Ante ello, los exorcistas extendieron en su comunicado “su más sincera solidaridad y su apoyo en la oración a todas las comunidades parroquiales y diócesis afectadas por estos sucesos”.