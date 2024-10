El P. José Luis Casanova Cases, directivo de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), explica que “el exorcismo es una experiencia de misericordia y de luz”, alejada del terror habitual en estas producciones. Así es como lo refleja la película Libera Nos. El combate de los exorcistas, que se estrena en España el próximo 25 de octubre.

En conversación con ACI Prensa, el presbítero, coordinador de la sección en español de la AIE y miembro de su Consejo Internacional, explica que “incluso en medio de la resistencia del demonio, se comprueba con alegría la victoria y el triunfo del amor de Dios sobre el mal”.

La AIE ha impulsado la producción de Libera Nos ya que, a su entenderla filmografía sobre exorcismos hasta ahora “no responde al auténtico clima de oración y de caridad, ni refleja el ministerio del exorcista, pues se presentan de manera distorsionada, violenta y oscura, en un clima de terror, con una impotencia del sacerdote y una extrema fuerza del demonio, casi igual a la de Dios”.

Así, en este nuevo documental, en el que participan numerosos exorcistas, entre ellos el P. Gabrielle Amorth (1925-2016), pretende constituirse en un “compendio católico” sobre este ministerio “de un modo fiel, auténtico y correcto”.

En ella, mediante los testimonios de exorcistas, con una dramatización alejada de exageraciones y sin apenas efectos especiales, se responde a las cuestiones esenciales: “¿Quién es el demonio y cómo es su acción extraordinaria?; ¿por qué se sufre su acción extraordinaria?; ¿cómo se distingue de un problema psíquico?; ¿qué es un exorcismo y quiénes intervienen?; ¿cómo nos podemos defender?”.

El exorcismo es un servicio pastoral de acogida

El P. Casanova explica que el ministerio del exorcismo va más allá de la realización de un rito: “Es un servicio pastoral de acogida, ayuda, consuelo y, muchas veces, de primer anuncio del Evangelio” dirigido personas que en muchas ocasiones “vienen desorientados, angustiados y con sufrimientos ‘que no pueden contar porque —dicen— no me van a creer’”.

Se trata de afecciones que suelen ser provocadas “por las diversas prácticas de la ‘nueva era’ y el actual neopaganismo”, ante las que, detalla el experto, “no siempre será necesario el exorcismo, pero siempre necesitan ser escuchados, orientados y tener un momento orante” que también ayuda al sacerdote a discernir.

La relación que se establece entre el exorcista y la persona que acude a él “ha de ser un adecuado acompañamiento, no de dirección espiritual”. Esto está relacionado con que “el objetivo es ayudarles a tener las disposiciones necesarias para su liberación, que no interpreten el exorcismo como una acción mágica o supersticiosa y que reconozcan los engaños que el demonio procurará para persuadirles lo innecesario del exorcismo”.

“Si se establece una relación entre el exorcista y la persona atribulada no respetando la verdad de este ministerio, traspasando límites afectivos o físicos, o teniendo comportamientos contrarios al sentido común y a la prudencia” se corre un riesgo.

“Es necesario, en sintonía con el Corazón de Cristo, mantener una atención prudente, respetuosa y compasiva que ayude a crecer en la fe, la esperanza y la caridad”, añade el exorcista.

La fuerza del Rosario frente al demonio

La película documental concluye con un potente mensaje de esperanza en el que la Virgen María tiene un protagonismo especial.

“¡Cómo experimentamos en los exorcismos el poder de Jesús y la presencia amorosa de María! Como Madre, Ella acompaña y asiste con ternura al sacerdote, a los auxiliares y a quienes padecen el dramático sufrimiento de la acción del demonio. Su colaboración en la obra de la salvación de Cristo se hace vivencialmente real”, explica el P. Casanova.

En esta colaboración mariana en el ministerio del exorcismo, el rezo del Santo Rosario tiene una relevancia especial: “Su fuerza está en su sencillez” porque en esta devoción “contemplamos con los ojos y el Corazón Inmaculado de María los misterios de Jesús y, como una suave lluvia, se va empapando y transformado nuestra vida con su amor”, detalla el exorcista.

En este sentido, subraya cómo en la película se narra cómo un demonio, durante un exorcismo, dijo en tono indignado: “Ella, en cuanto la llamas, llega. ¿Qué madre no haría lo mismo? Como una madre cuando un niño la llama, Ella corre”.

Por ello, el presbítero recomienda que “cuando sintamos el acecho del maligno, invoquemos a nuestra buena Madre, y no tengamos miedo, Ella nos protegerá”.