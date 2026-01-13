El Obispo de Huaraz, en los andes del Perú, decretó tres días de luto por la muerte de Mons. José Eduardo Velásquez Tarazona, su predecesor, ocurrida el 12 de enero

Mons. Velásquez tenía 77 años y falleció a la 1:12 p.m. en Lima, según señala un comunicado de la Diócesis de Huaraz.

“La noticia de su fallecimiento nos llena de tristeza humana, pero también nos invita a elevar una oración agradecida por su vida, por su ministerio episcopal y por el servicio generoso que ofreció”, amando a los files y caminando “con sencillez y entrega al servicio del evangelio”, indica el texto firmado por el actual Obispo de Huaraz, Mons. José Antonio Alarcón Gómez.

El mismo 12 de enero, el prelado emitió un decreto en el que estableció el “duelo diocesano en toda la jurisdicción de la Diócesis de Huaraz. Durante este periodo, las banderas en todos los templos y edificios eclesiásticos permanecerán a media asta y se colocarán crespones negros en señal de luto”.



Para rezar por el alma del fallecido prelado, el obispo estableció dos vigilias de oración este martes 13 y miércoles 14 de enero en el Sagrario San Sebastián. La Misa de exequias se celebran en el Santuario de la Virgen de Einsiedeln, del Seminario Mayor Diocesano San Francisco de Sales.

Mons. Alarcón estableció además la celebración de “nueve días de misas (Novendiales) en todas las parroquias, comunidades religiosas y seminarios de la Diócesis. La intención de estas celebraciones será aplicada exclusivamente por el eterno descanso de Monseñor José Eduardo Velásquez Tarazona”.

Asimismo se exhorta a los fieles a rezar el Rosario antes de las misas y se dispone el “toque de campanas (clamoreo solemne) que se realizará a las 12:00 m. y 30 minutos antes de la Misa principal de cada comunidad”.

De otro lado, la Conferencia Episcopal Peruana indicó que se une en oración al obispo de Huaraz, a los sacerdotes, religiosos, laicos y a la familia del difunto, “pidiendo al Señor de la Vida que reciba en su Reino de luz y de paz a quien fuera un abnegado servidor de su Iglesia”.

Mons. José Eduardo Velásquez nació en Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Huaraz, el 2 de septiembre de 1947.

Estudió en el Seminario de San Jerónimo en Arequipa, asistió a la Universidad Católica de Santa María y a la Escuela Normal Superior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Recibió el título de profesor de filosofía y ciencias sociales.

El 1 de julio de 1973 fue ordenado sacerdote. Sirvió en una parroquia en Chiquián. Fue rector del Seminario Mayor de Huaraz y provicario general diocesano.