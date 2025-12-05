Mons. Mario Busquets Jordá, Obispo Prelado Emérito de Chuquibamba (Perú), falleció este viernes 5 de diciembre a los 90 años, en la ciudad de Cañete, según informa la Prelatura de Yauyos.

El prelado de origen catalán “sirvió con dedicación y entrega pastoral durante muchos años en nuestra Prelatura hasta su nombramiento de Obispo de la Prelatura de Chuquibamba en 2001. En 2015 volvió a Cañete. Su vida sacerdotal y episcopal fue un testimonio de fidelidad y entrega generosa”, señala una publicación de la Prelatura de Yauyos en Facebook.

El funeral del obispo será celebrado por Mons. Ricardo García, actual Obispo Prelado de Yauyos, este sábado 6 de diciembre en el Santuario Madre del Amor Hermoso, en Cañete, a las 3:00 p.m., donde también será sepultado.

Mons. Mario Busquets celebrando Misa. Crédito: Prelatura de Yauyos.



Mons. Mario Busquets nació en Vilobí d’Onyar, en Gerona (España), el 3 de marzo de 1935. Fue ordenado sacerdote a los 23 años el 19 de marzo de 1958 en Roma, donde obtuvo una licenciatura en Teología en la Universidad Gregoriana.

Llegó al Perú en 1962. En Lima siguió los cursos de doctorado en la Facultad de Teología de la Universidad Católica y obtuvo el título pedagógico en Religión, Literatura y Filosofía.

Trabajó como párroco en distintos pueblos y comunidades de la Prelatura de Yauyos, fue durante once años director del Instituto Superior Pedagógico Particular San José de Cañete y tres años rector del Seminario Mayor.

Mons. Mario Busquets (al centro) con algunos sacerdotes. Crédito: Prelatura de Yauyos.

Fue rector del Santuario Madre del Amor Hermoso. Promovió la construcción de muchas iglesias y casas parroquiales. Entre 1996 y 2001 trabajó en la Arquidiócesis de Arequipa como secretario del arzobispo, profesor de Teología del Seminario San Jerónimo y uno de los directores espirituales de los seminaristas.

El 5 de agosto de 1998, el Papa Juan Pablo II lo nombró Prelado de Honor de su Santidad.

El Papa polaco lo nombró Obispo Prelado de Chuquibamba el 24 de marzo de 2001, cargo en el que sirvió hasta mayo de 2015, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia a los 80 años de edad, cinco años más de la edad usual de jubilación (75) de los obispos.

Mons. Mario Busquets en Chuquibamba. Crédito: Prelatura de Yauyos.



En Chuquibamba “fue un líder cercano y comprometido con las necesidades espirituales y sociales de Camaná y toda la Prelatura de Chuquibamba. Siempre se distinguió por su buen trato, sencillez, sabiduría y cercanía a los feligreses”, según refiere una nota de la Prelatura de Yauyos.

Desde su regreso a Cañete en 2015, añade la nota, Mons. Busquets siguió “su servicio ministerial estando a disposición en la formación y acompañamiento espiritual de numerosos seminaristas, sacerdotes y religiosas de la Prelatura de Yauyos”.