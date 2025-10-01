El Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. José Antonio Álvarez, falleció en la madrugada del 1 de octubre de 2025 a la edad de 50 años a causa de un infarto. La Archidiócesis de Madrid ha destacado en un comunicado que era “un pastor entregado al servicio del Evangelio”.

Además, ha transmitido “su fraterna cercanía, desde la esperanza que no defrauda, con su madre y demás familia y con todos los que le quieren y ahora lloran su muerte”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La archidiócesis ruega también “que todas las comunidades diocesanas eleven sus oraciones por el obispo auxiliar difunto, celebrando la misa o la Liturgia de las Horas por los difuntos o de otra forma, según sus posibilidades”.

El cuerpo de Mons. Álvarez será trasladado a la cripta de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde quedará expuesto a lo largo de la mañana para quienes lo deseen puedan acercarse a orar por su eterno descanso.

El Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, presidirá la Misa de exequias en la catedral a las 19:00 horas (hora local).

Mons. José Antonio Álvarez nació en Madrid el 3 de agosto de 1975 y era el segundo obispo más joven de España hasta la fecha. Bachiller en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, fue ordenado sacerdote el 18 de junio del año 2000.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la Archidiócesis de Madrid, donde se desempeñó como vicario parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, capellán universitario en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, formador del seminario menor y profesor del colegio arzobispal.

Mons. Álvarez también fue capellán de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, secretario personal de Mons. César Franco Martínez como Obispo Auxiliar de Madrid y formador en el seminario mayor de Madrid.

En el momento de su nombramiento como obispo era director espiritual en el Movimiento Cursillos de Cristiandad desde 2003 y rector del seminario mayor de Madrid desde 2015.

El Papa Francisco nombró a José Antonio Álvarez Sánchez Obispo Auxiliar de Madrid el 23 de abril de 2024 y recibió la consagración episcopal el 6 de julio de 2024.

En la Conferencia Episcopal Española fue miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida desde julio de 2024.

Los obispos españoles y las diferentes diócesis han expresado de diversos modos su pésame por el fallecimiento del prelado, tanto a través de las redes sociales como en sus sitios web oficiales.