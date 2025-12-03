Con profundo pesar, la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) informó la repentina muerte de Mons. Simon Kulli, Obispo de Sapë, en el norte de Albania, ocurrida el sábado 29 de noviembre a los 52 años de edad.

El prelado, cercano colaborador de ACN y una de las voces más relevantes de la Iglesia albanesa, pertenecía a la primera generación de sacerdotes formados tras la caída del régimen comunista, considerado el más ateo y represivo del siglo XX.

En un comunicado, la fundación pontificia expresó: “Hemos recibido con profundo dolor la noticia del fallecimiento de Mons. Kulli, quien fue un valioso socio de proyectos y un testimonio vivo de fe, humildad y alegría. Su servicio a la Iglesia y a su país ha sido invaluable.”

Una vocación nacida del sufrimiento de los mártires albaneses

En una visita a la sede internacional de ACN a inicios de este año, Mons. Kulli relató el origen de su vocación sacerdotal, surgida tras presenciar la primera Misa celebrada en su parroquia después de la libertad religiosa en Albania. Aquella Eucaristía fue presidida por un sacerdote que había pasado 28 años en prisión por mantenerse fiel a Cristo.

“Fue en ese momento exacto cuando sentí mi vocación. Vi a ese sacerdote, encorvado por los años de cárcel, celebrando la Misa con dificultad. Pensé que yo podía reemplazarlo”, recordó el obispo en aquella ocasión.

Su historia personal reflejaba el drama y la esperanza de la Iglesia en Albania. Él mismo fue bautizado en secreto, pocos días después de nacer, por la religiosa estigmatina Sor María Kaleta, quien arriesgaba su vida llevando clandestinamente la Eucaristía a los enfermos y bautizando niños escondida de la policía comunista.

“Mi bautismo fue un regalo del Señor en pleno apogeo comunista. Si alguien lo hubiera descubierto, mi familia habría ido a prisión”, explicó en su última entrevista con ACN el pasado febrero.

Un pastor marcado por los mártires y comprometido con los más vulnerables

Mons. Kulli formaba parte de una generación que conoció personalmente a los llamados “mártires vivos” de Albania: sacerdotes, religiosos y laicos que soportaron años de cárcel y torturas por mantenerse fieles a la fe. Sus testimonios marcaron profundamente al futuro obispo.

“Ellos me transmitieron esperanza. Aunque yo no estuve en prisión, crecí en un país sin fe. Y su ejemplo me mostró que Cristo siempre vence”, afirmó.

El obispo fue también comisionado de la Conferencia Episcopal Albanesa para la atención pastoral de los trabajadores sanitarios y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Asociaciones Médicas Católicas (FEAMC).

En 2024 participó activamente en la promoción de los mártires albaneses, de los cuales 38 fueron beatificados en 2016 y dos más en 2024. “Su sangre será siempre semilla de nuevas vocaciones”, afirmó entonces.

Un año antes de su muerte, responsables de ACN visitaron cuatro diócesis albanesas y se reunieron con Mons. Kulli en Sapë. Allí, el obispo reiteró su reconocimiento por la ayuda prestada a la Iglesia en Albania.

Durante su última entrevista con la fundación pontificia, el obispo dejó un mensaje que resuena con fuerza, dirigido a los cristianos perseguidos: “Después de la muerte siempre está la resurrección. Sigan adelante sin miedo, porque quien siempre vence es Cristo. Con Él, toda adversidad se puede superar.”

ACN concluyó su mensaje pidiendo oraciones: “Que descanse en la paz eterna. Su testimonio seguirá dando fruto en la Iglesia en Albania”.



