El Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo Emérito de Nueva York, compartió una lección de fe en Dios, que le dio su sobrina alguna vez, y animó a recuperar la tradición de darle gracias al Señor antes de cada comida, también fuera de casa.

“Aquí hay algo que vale recuperar: dar gracias antes de comer. ¡Qué hermoso es ver a una familia antes de comer hacer la señal de la cruz y dar gracias antes de una comida!”, dijo el cardenal en un video publicado en su cuenta de X el 10 de enero.

Here’s something worth recovering: Grace before meals! How beautiful when you’re in a restaurant to see a family make the Sign of the Cross before they eat. @thegnewsroom pic.twitter.com/6FHf7XaEDC — Cardinal Dolan (@CardinalDolan) January 10, 2026

Al hacer su reflexión, el cardenal relató la vez que compartió una hamburguesa con papas fritas junto a una sobrina suya.

“Recuerdo una vez que estaba con mi pequeña sobrina Caitlin, ella tenía sólo 3 o 4 años, y fuimos a un McDonald's o algo así, para comprar un hamburguesa y unas papas fritas. Nos sentamos y yo empecé a comer y ella me dijo: ‘Tío Tim, no hemos dado las gracias’”.

Entonces, continuó el arzobispo emérito, Caitlin dirigió una breve oración y rezó así: “Bendícenos, Señor y bendice estos dones que recibimos de tu generosidad, por Cristo nuestro Señor. Amén".

“Dar gracias antes de comer, vale la pena recuperar esto”, concluyó el Cardenal Dolan.

El pasado 5 de enero, el arzobispo inició una serie de reflexiones con cosas católicas esenciales que vale la pena recuperar en la vida cotidiana. Ese día Dolan explicó lo fundamental de hacer la señal de la cruz y por qué esta es tan importante.