En un tiempo marcado por la prisa y la pérdida de referencias espirituales, el Cardenal Timothy Dolan lanza una sencilla y profunda invitación: “recuperar” cosas que valen la pena para alentar la vida cotidiana de la fe, como la señal de la cruz.

El ahora arzobispo emérito de Nueva York habló este lunes 5 de enero sobre “cosas que vale la pena recuperar. En otras palabras, las devociones, las prácticas, las cosas esenciales, algunas de las formas fundamentales de la vida católica, de las que tal vez hemos perdido el paso en las últimas décadas”.

“Empecemos con lo que creo que es una de las básicas: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La señal de la cruz. Casi el sello de ser católico. La fuente de su identidad”, continuó el cardenal en su breve meditación en video, publicado en su cuenta de X.

I’m going to start something new the next couple of weeks: “Worth Recovering!” In other words, devotions, practices, and some of the essentials of Catholic life that we’ve lost track of over the last decades. Let’s start with one of the basics: the Sign of the Cross.… pic.twitter.com/lezKeCnxNX — Cardinal Dolan (@CardinalDolan) January 5, 2026



“Cuando hacemos la señal de la cruz reverentemente, nunca de manera supersticiosa, cuando hacemos la señal de la cruz con fe, expresamos nuestra fe en la Santísima Trinidad: Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo”, resaltó el purpurado.

El arzobispo dijo también que la señal de la cruz manifiesta la propia fe “en el poder de la cruz más sagrada, la de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, mientras hacemos su cruz en nuestro cuerpo”.

Para concluir, Dolan subrayó que “decir esto antes de comer, decir eso cuando nos levantamos en la mañana, hacer eso antes de ir a la cama, hacer el signo de la cruz antes y después de nuestras oraciones durante el día. ¡Aleluya! Vale la pena recuperarla”.