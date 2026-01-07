La “novena” de 13 días a San Sebastián, patrono de la ciudad y de la Arquidiócesis de Río de Janeiro (Brasil), comienza este 7 de enero con el tema “San Sebastián, Misionero de la Comunión y de la Unidad”, y el lema “Alegres en la Esperanza, fuertes en la tribulación, perseverantes en la oración y enviados en Misión”.

“Los 13 días de San Sebastián son una oportunidad para la misión popular, ya que la imagen peregrina recorre la arquidiócesis”, afirma el Arzobispo de Río, Cardenal Orani João Tempesta.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Es una oportunidad para decir que la ciudad de San Sebastián reza, camina y tiene grandes responsabilidades en un mundo más justo, más humano y más fraterno”, subrayó el purpurado.

El período de 13 días que precede a la festividad del santo patrono, que se celebra el 20 de enero, se denomina Trecena.

La imagen de San Sebastián recorre diferentes regiones de la ciudad, pasando por parroquias, comunidades, hospitales, instituciones públicas y espacios de servicio y atención, en momentos de oración, celebración y encuentro con los cariocas. La Trecena dura hasta el 19 de enero.

Según el arzobispo, este camino de fe recuerda que la ciudad de Río de Janeiro, marcada por desafíos y contrastes, es también una ciudad que reza, camina y asume responsabilidades en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Que los 13 días de San Sebastián nos unan como Iglesia y, al mismo tiempo, nos coloquen con nuestra misión en esta ciudad, que, como San Sebastián, recibe sus flechas, pero está siempre en pie, levantándose para continuar su camino”, concluye el arzobispo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital