Una vez más, el tradicional espectáculo Navidad Junto al Lago reunió a 150 artistas y convocó a más de 1.000 espectadores para evangelizar a través de la belleza.

Cada enero, la estancia Santa María de la Armonía, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata —uno de los destinos turísticos más importantes del país— se convierte en escenario de un espectáculo diferente, que combina luz, imagen y sonido para dar testimonio del Evangelio.

Los artistas en escena provienen de distintos puntos del país y se prepararon durante diez días de ensayo y convivencia.

En esta oportunidad, la propuesta tuvo lugar los días 3 y 4 de enero, y se desarrolló al caer el sol en un escenario de más de 200 metros de extensión.

Allí, los jóvenes representaron simbólicamente, mediante el lenguaje corporal y estético, alrededor de treinta cuadros que reflejan la vida de Jesús, anunciando la Buena Noticia de la salvación.

Se trata de escenas inspiradas en obras emblemáticas de arte religioso, adaptadas al entorno audiovisual y con imágenes en movimiento. La música que acompaña el espectáculo está integrada por piezas de música clásica de grandes compositores y voces en off que guían el relato.

“Navidad Junto al Lago es una respuesta muy rica y acertada para estos tiempos. Ofrece muchas herramientas para los jóvenes que quieren vivir una auténtica experiencia de Iglesia, de comunión, de cultura del encuentro y, sobre todo, de práctica concreta del Evangelio. El que quiere ser santo, acá lo palpa”, expresó el P. Horacio Correa, sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná, quien participó activamente en la preparación de esta edición e incluso formó parte de los testigos en escena.

“Navidad Junto al Lago es mi espacio de familia, mi pedacito de cielo de todos los años. Me hace volver y me llena el corazón para vivir el 2026”, compartió Ignacio Ravazzini, uno de los espectadores que presenció ambas funciones.

Navidad Junto al Lago cuenta con más de 35 años de trayectoria y se lleva adelante cada enero en un escenario natural, Santa María de la Armonía, ubicado en el Km 382,5 de la Ruta 2, en el Partido de Mar Chiquita.

La propuesta cobra vida y se sostiene por las Servidoras, un instituto de vida consagrada de derecho pontificio fundado en Buenos Aires, en 1952 por el sacerdote argentino y Siervo de Dios Luis María Etcheverry Boneo.

La experiencia busca conjugar distintos lenguajes artísticos para ofrecer un momento de recogimiento y espiritualidad, tanto para quienes asisten como para quienes lo realizan.