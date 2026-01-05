La Arquidiócesis de San Juan de Cuyo (Argentina) recibió una reliquia de primer grado de San Martín de Porres, donada por la Orden de Predicadores.

La donación se efectuó el 29 de diciembre de 2025 y el encargado de recibirla fue el Obispo Auxiliar de San Juan, Mons. Mario Robles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

San Martín de Porres, uno de los santos más venerados de América Latina, nació en Lima (Perú) y su vida se destacó por la humildad y la caridad. Fue el primer mulato declarado santo por la Iglesia Católica. Su figura es modelo de servicio a los pobres, enfermos y necesitados, y sigue inspirando a religiosos, misioneros y laicos en todo el mundo.

Fray Rafael Cúnsulo, sacerdote dominico de San Juan, firmó el acta de donación en la que expresa libre y espontánea voluntad de donar perpetuamente la reliquia perteneciente al santo de su Orden.

La reliquia cuenta con la certificación oficial del Postulador de la Orden de los Dominicos, fray Innocenzo Venchi OP, lo que garantiza su autenticidad y valor eclesial. En el marco del Jubileo de la Esperanza, fue incorporada al patrimonio espiritual de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo.

Desde el arzobispado afirmaron en su página web que este acontecimiento “constituye una gracia especial, que fortalece la devoción popular y anima a la comunidad diocesana a seguir el ejemplo evangélico de humildad, entrega y amor al prójimo que encarnó San Martín de Porres”.

Las más leídas 1 2 3 4 5