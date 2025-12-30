Una caravana histórica acompañó la llegada de la Virgen de Andacollo desde Chile a la ciudad de Rodeo, en la provincia de San Juan (Argentina).

Donada por Cristhian Montaño, un fiel de Vicuña (Chile) que desde hace tres décadas visita la ciudad de Rodeo, la imagen fue trasladada desde allí y, luego de cruzar el Paso de Agua Negra, fue escoltada por 150 autos hasta llegar a su destino en el departamento de Iglesia.

De este modo, la llegada de la imagen de la Virgen, que despierta gran devoción en Chile, se convirtió en una fiesta para los católicos de San Juan, que acompañaron el momento con el agitar de sus pañuelos y las bocinas de sus autos.

El traslado de la imagen a través del paso fronterizo (a más de 4.700 metros de altura) fue coordinado por miembros de la comunidad de Rodeo y transmitido en vivo en el programa radial Bajo el Alero, por lo que los fieles de San Juan pudieron seguirlo desde sus hogares.

Montaño reconoció que siempre le llamó la atención “la gran devoción que hay en la Iglesia, en Rodeo y en Angualasto, por la Virgen de Andacollo, incluso de gente que nunca pudo venir a Chile”.

“Ahí dije: algún día les voy a traer una imagen”, relató Montaño a Diario La Provincia SJ .

En una reciente visita al Santuario de Andacollo —ubicado en igual latitud que Rodeo, pero del lado chileno— Cristhian compró la imagen y la hizo bendecir por el párroco del lugar.

La imagen de la Virgen permanecerá en el Barrio San Luis al cuidado de la familia Morales y del Club Deportivo Andacollo.

Montaño aseguró que lo importante “es que la cuiden y que tengan fe. Que la cordillera no nos divida como seres humanos, sino que nos una a través de la fe”.

La Virgen de Andacollo

Nuestra Señora del Rosario de Andacollo es una advocación muy venerada en la región de Coquimbo (Chile), especialmente en la ciudad minera de Andacollo.

La tradición indica que en 1560 un nativo llamado Collo encontró la imagen luego de que una voz celestial le dijera “Anda Collo”.

Desde entonces, la imagen de la Virgen, comúnmente llamada “Chinita”, es considerada protectora de los mineros que trabajan el oro en la zona.

Su “fiesta grande” se celebra en diciembre con la concurrencia de miles de peregrinos y danzas de "Chinos" bailarines que rinden homenaje con trajes coloridos, flautas y bombos, representando a los mineros. La “fiesta chica” es el primer domingo de octubre.

Su imagen principal se venera en la Basílica de Andacollo, construida a finales del siglo XIX y declarada Monumento Nacional.