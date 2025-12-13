Este sábado un grupo de peregrinos llegó de rodillas a la ciudad de Otuzco, donde está ubicado el Santuario de la Virgen de la Puerta en la sierra norte del Perú, cuyas celebraciones tendrán como día central el 15 de diciembre.

En un video de Sol TV Perú se puede ver a un grupo de hombres jóvenes que avanzan de rodillas por la Calle Progreso de Otuzco, en el camino que lleva hasta la Plaza de Armas local. Este lugar está ubicado a 75 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo, que en estos días rebosa de peregrinos que vienen a venerar a la Madre de Dios.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram



La fiesta de la Virgen de la Puerta fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en 2012, según señala la agencia Andina.

Los fieles participarán este 14 de diciembre, que este año será el tercer Domingo de Adviento, el llamado Domingo de Gaudete o de la alegría, en la tradicional “Bajada” de la Virgen, en la que con un sistema de rieles y poleas, la imagen mariana baja de lo alto a la nave central de la iglesia, para luego ser ataviada con un nuevo manto.

El día central, el 15 de diciembre, la Virgen de la Puerta saldrá del templo en procesión, en medio de una lluvia de pétalos y sobre alfombras de flores preparadas por los fieles locales.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Historia de la Virgen de la Puerta

En 1674 una flota de piratas holandeses se acercaba a Trujillo para robar, luego de haber causado estragos en Guayaquil, Ecuador, y en Zaña, en la actual diócesis de Chiclayo en la costa norte de Perú. Los pobladores enviaron emisarios a todos los pueblos de la zona, también a Otuzco, para advertir del peligro.

En Otuzco los pobladores colocaron una imagen de la Virgen Inmaculada en la puerta de entrada a la ciudad. Durante 3 días rezaron a la Madre de Dios para que evitara el ingreso de los piratas, que ni siquiera llegaron a desembarcar.

Esto fue tomado como un milagro ya que no hubo explicación alguna para el hecho, y los pobladores de Otuzco decidieron levantar un santuario donde colocaron la imagen, que en adelante sería llamada Virgen de la Puerta, cuya celebración hizo oficial el entonces Obispo de Trujillo, Mons. Juan de la Calle y Heredia.

En 1942 el Papa Pio XII le entregó el título de Reina de la Paz Universal. El 4 de febrero de 1985, el Papa San Juan Pablo II, en su primera visita al Perú, le otorgó el título de Reina de la Paz Mundial; y en enero de 2018 el Papa Francisco la declaró Madre de la Misericordia y de la Esperanza, durante su visita apostólica al Perú.