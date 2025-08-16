Una imagen de la Virgen de la Puerta y su urna de vidrio resultaron intactas tras un atentado ocurrido el 14 de agosto, que dejó 10 heridos y decenas de casas afectadas en Trujillo, una de las ciudades del norte del Perú donde sirvió el Papa León XIV.

El atentado

La noche del jueves fue para muchos trujillanos un volver al pasado de los atentados que perpetraban, en las décadas de 1980 y 1990, los terroristas de Sendero Luminoso, aunque esta vez los responsables pertenecerían a una banda dedicada, entre otros crímenes, a la extorsión.

Lugar del atentado del 14 de agosto en la ciudad de Trujillo. Crédito: ANDINA / Luis Puell.



Según informa la agencia oficial ANDINA del gobierno peruano, el objetivo del atentado era un edificio ubicado en el número 831 de la Av. Perú; y se habría dado como el cumplimiento de una amenaza de la banda “Los pepes”, que le pedían al dueño del inmueble un millón de soles –unos 280.000 dólares-, para no atentar contra él y su familia.

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, explicó que serían unas 90 viviendas las que resultaron afectadas por la explosión y que su cartera va a “reponer el 100% de las condiciones de todas las familias que se han visto afectadas, es decir, va a haber una reposición de los vidrios, de las puertas”.

“En el caso de las viviendas que han sido afectadas de manera significativa y que han quedado en una condición de colapso, vamos a aplicar un bono de reforzamiento para reconstruir estas viviendas. Estimamos que son entre cuatro y seis viviendas”, agregó.

El ministro del Interior, Carlos Malaver en el lugar del atentado, supervisa el despliegue de la Policía Nacional. Crédito: ANDINA/ Mininter



La imagen intacta de la Virgen de la Puerta

En medio del caos y del horror vivido el jueves, la imagen intacta de la Madre de Dios alienta la esperanza de los lugareños. Esta se conserva en la casa de Ana María Almadoz, en donde todos los vidrios quedaron destruidos, menos los de la urna de la Virgen de la Puerta.



"Estábamos en casa. Mi hija estaba en su habitación cuando escuchamos la explosión y todo se oscureció. Fue terrible. Corrí a ver a mi hija y demás familiares", recuerda la mujer, según informa ANDINA.

"Como todo estaba oscuro no nos percatamos de la urna, pero luego fue mi hija quien se dio cuenta que los vidrios de la urna estaban intactos, pese a que todos los demás estaban destruidos. Nosotros pensamos que es un milagro de la 'mamita' que nos protege", comenta.

"Esta imagen se la regalaron hace 30 años a mi papá. Todos aquí somos muy devotos de la Virgen de la Puerta y, aunque no podemos ir a Otuzco, hacemos Misa y celebración su fiesta en casa", añade la fiel devota.

La Virgen de la Puerta tiene su principal santuario en Otuzco, ciudad ubicada a unos 75 kilómetros al noreste de Trujillo. En 1942 el Papa Pio XII le entregó el título de "Reina de la Paz Universal". En enero de 2018 el Papa Francisco la declaró "Madre de la Misericordia y de la Esperanza" durante su visita apostólica al Perú.