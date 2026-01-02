El paso fronterizo Pichachén, que divide Chile y Argentina, fue escenario del 8° Encuentro Binacional de la Fe, que congregó a comunidades de ambos países para renovar el compromiso de oración por la paz entre ambos países.

Cerca de 200 fieles participaron de la Eucaristía celebrada a más de 2.000 metros de altura y ofrecida a la intercesión de María Auxiliadora.

Como cada año, la Misa tuvo lugar el 29 de diciembre, y contó con la presencia de numerosos fieles de diversas parroquias. Uno de sus organizadores, el P. Óscar Gutiérrez, afirmó que se trata de un encuentro pensado especialmente para las comunidades parroquiales de frontera.

El principal propósito de la celebración, detalló, es “unir a los fieles laicos católicos en la oración por la paz entre Chile y Argentina y por la paz en el mundo”.

Este tradicional encuentro es también una forma de recordar el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, firmado hace casi cuatro décadas.

La animación estuvo a cargo del coro de Ninhue, que interpretó piezas de música chilena.

La Misa fue presidida por el Obispo de Santa María de los Ángeles (Chile), Mons. Cristián Castro, y concelebrada por el P. Francisco Chimento, de Chos Malal (Argentina) y otros sacerdotes presentes.

En su homilía, el prelado destacó el valor simbólico de realizar este gesto en el paso fronterizo e invitó a los fieles a saberse hermanos más allá de las fronteras, y a agradeció a Dios por el don de la paz alcanzada entre ambas naciones.

El P. Chimento, por su parte, destacó la experiencia indicando que celebrar en ese lugar es seguir construyendo, tejiendo y rezando por la paz”.

Además, consideró que la presencia de María Auxiliadora, advocación de gran significado para la comunidad salesiana, es un signo de esperanza y constituye un llamado a seguir construyendo la paz como hermanos.